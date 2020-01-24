德勤削今年IPO集資目標 中概股回流無望

今年首季集資額按年跌三成

德勤統計顯示，今年首季香港IPO集資額按年倒退31%，錄得141億元。首季港交所（0388）收到的IPO申請亦按年跌16%，僅有57宗。歐振興表示，料第二季本港新股市場仍將處於停滯狀態，因目前盡職調查、實地考察等工作仍難以進行。他稱，若內地疫情可控，相信投行及核數師的IPO「後台」準備工作可在5、6月逐步展開，下半年可出現大量公司遞表，但他強調，前提為內地新冠肺炎疫情不出現大型負面變化。

市場去年熱切關注中概股如京東、網易等回港，有分析指出，今年未必為最佳時機。德勤中國全國上巿業務組華南區主管合伙人劉志健表示，要推測來港時機，應留意中概股於美股表現。他表示，中概股回港上市定價必然要參考美股現價，但近期各公司已錄得不同程度跌幅，料此時估值並非其最好選擇，最長而言，可能要一至兩年才能重提回港事宜。

中概股並非「不滅神話」，日前在美股上市不足一年的瑞幸咖啡曝出偽造財報醜聞，股價急插近八成。不過歐振興認為，事件僅屬個別，未必對內地公司在上市地的選擇上產生直接影響，亦未必促成美國收緊政策。他表示，相信美國交易所監管制度已十分完善，未來公司上市仍是以市場流動性、資金類型作為主要考慮。