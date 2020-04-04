建滔擬七成溢價私有化依利安達

以內部現金及外部貸款支付

建滔表示，今次要約擬使用建滔的內部現金資源及外部貸款融資撥付，提出要約主要因依利安達的交易價及成交量均不甚理想，股份的低交易流通量令股東難以在無對股份價格造成不利影響的情况下進行大型的場內出售。

建滔又指出，要約將為依利安達的持有人提供變現機會，並將現金重新投入至其他投資。另一方面，要約使建滔集團增加其於依利安達的股權，以與集團產生更好的協同效應。

建滔稱，擬於要約完成後繼續進行依利安達的現有業務，並進一步拓展與建滔集團的其他業務的協同效應、物色新的發展機會及實施長期增長戰略，但目前尚未決定依利安達董事會未來之成員組成。

近期股市大幅波動，打殘不少股份股價，亦造就機會予大股東私有化（見表），包括利豐（0494）獲大股東馮氏家族伙同中資財團以每股1.25元私有化，涉資72.2億元﹔會德豐（0020）亦獲大股東吳光正家族私有化，交易更以分派1股九倉置業（1997）及1股九龍倉（0004）股份，以及現金每股12元進行。