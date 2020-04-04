國泰客量大跌99% 高層減薪

關閉全球貴賓室 僅保留港滬兩地

他同時宣布，集團高層將由本月起減薪至今年底，當中主席賀以禮及他本人會減薪三成，而其餘的管理層則減兩成半。

除上述節流措施外，國泰宣布進一步縮減航班。原訂每周3班往返香港及英國倫敦（希思路）、美國洛杉磯、加拿大溫哥華及澳洲悉尼的航班，將在本月分別減至每周2班，其餘的地點則暫未有影響，目的地依然維持12個。另外，鄧健榮在信中透露，集團除在香港及上海浦東機場各保留一個貴賓室，其他的貴賓室將會關閉。

集團早在2月初，向全體員工推出「特別假期計劃」，鼓勵員工在今年3月至6月內放取3周無薪假。鄧健榮昨日再次提起，由於某些地區停飛或降低運力，某些外站的地勤員工要進一步延長無薪假計劃。集團在上月中，曾向機艙服務員建議「清假」，並擬將原先分配於今年較後時間放取的有薪年假，提前至4月15日至5月31日期間放取。

鄧健榮在信中續指出，集團一直繼續與商業伙伴及供應商商討，以爭取延遲付款，並為未來數月保留營運現金。國泰在上月中公布業績時提到，集團目前流動現金約200億元，同時預告今年上半年將錄得重大虧損。