金管局5招紓中小企資金壓力

首先，金管局將推出一系列措施增加銀行體系流動性，確保銀行有充裕資金支持經濟活動。例如，金管局正計劃與美聯儲達成回購協議，把金管局手持的美國國債交換成美元資金並拆借予本地銀行。金管局亦擬改善「流動資金安排框架」及容許銀行的部分流動性比率短暫降低。

監管儲備水平減半 釋逾2000億

第二，金管局決定下調銀行現有監管儲備水平一半，釋放超過2000億元的借貸空間。金管局指，設立監管儲備的原意是確保銀行預留充足儲備以應付將來可能出現的壞帳。香港財務報告準則第9號《金融工具》自2018年1月實施以來， 本地銀行已開始計算預期信貸虧損以及增加有關撥備。同時，金管局留意到，銀行在過去兩年在計量模型、數據、相關系統以及內部監控方面已日趨完善，能夠較準確地按預期信貸損失進行前瞻性風險評估，為貸款作出適當撥備。 因此，金管局認為現階段監管儲備的水平有下調空間。此措施同時能釋放更多借貸空間，讓銀行在目前困難環境下支持香港經濟。

倡合資格中小企客 貸款自動延期

第三，金管局向銀行提出，給予合資格中小企客戶自動或毋須申請的貸款展期或延遲還本安排，借貸人只需要選擇接受與否。至於預算案中提出的「中小企融資擔保計劃百分百擔保特惠貸款」，早前已獲立法會批准，按證公司與銀行的籌備工作已經進入最後階段。

最後，就近期有從事進出口及製造業的中小企因貨運延期導致資金周轉出現困難，銀行表示會積極容許客戶再次延長貿易融資還款期，及讓更多客戶申請把貿易融資額度暫時轉為現金透支額度，令客戶可以更靈活調配資金。