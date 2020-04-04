拆局：超額存準率同降 鼓勵銀行放貸

中信證券首席固收分析師明明認為，超額存準金利率就等於人行給銀行的存款利率，降低了就變相令銀行在人行的存款收益減少，實際上是人行催促銀行加大對企業貸款投放，不要把釋放的流動性都囤積在人行帳戶裏。從本質上和歐洲央行推出負利率政策的目標是一樣，屬於倒逼銀行放貸的舉措，從人行將12年沒動過的利率也下調來看，表明人行要加強激勵銀行在疫情下支持中小企，解決企業「融資難」的問題。

隔夜拆息升 新政作用成疑

不過，中國作為發展中國家屬於高法定存準金比例而低超額存準金比例，銀行存於人行的額外資金比例有限，再者以昨日上海銀行間同業拆息（SHIBOR）看，隔夜拆息已有1.001厘，比未下調前的超額準備金利率還高，因此人行此舉，「姿態」的意義還是大於實際作用。