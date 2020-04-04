人行定向降準再放水4000億 今年第三度 首季新增貸款近7萬億

明報記者 陳子凌

這已是人行今年第三次降準，且對上一次是在3月16日執行，換句話說兩次降準的實施時間僅相距1個月。今次定向降準對象主要是農村信用社、農商行、農村合作銀行、村鎮銀行和僅在省級經營的城商行。人行表示，此次降準後，超過4000間中小存款類金融機構的存準金率將低至6%，平均每家中小銀行可獲得長期資金約1億元，有效增加中小銀行支持實體經濟的穩定資金來源，還可降低銀行資金成本每年約60億元，有利於降低貸款實際利率。

分兩期執行：防流動性淤積

值得留意是，對比起今年1月及3月，今次降準由宣布到落實的時隔最長，釋放金額最少，且分兩期執行，即每階段只放水2000億元左右。人行解釋，分兩次執行是防止一次釋放過多資金，導致流動性淤積，確保中小銀行將獲得的全部資金以較低利率投向中小企。

過去幾次降準前一至兩星期，國務院常務會議都會提前預告，像星期二（31日）便表示要進一步對中小銀行定向降準。星展香港高級經濟師周洪禮亦表示，對降準不感意外，當局加快寬鬆的政策立場也明確。今次針對向中小銀行放水，相信是顧及到目前內地受輸入個案威脅，而製造及零售業受疫情打擊最重，中小企又是中小銀行的主要客戶，因此人行定向給予資金以支援對中小企放貸。

副行長：減存款息要考慮很多因素

另一方面，昨日上午人行副行長劉國強在國務院聯防聯控發布會上亦曾表示，在防疫不同階段人行要保持流動性合理充裕，充分滿足市場需求，絕不會讓市場出現「錢荒」；他又重申，存款利率是利率體系裏的「壓艙石」，作為工具是可以用的，但要考慮很多因素，進行更加充分的評估，特別是存款利率跟普通民眾關係更加直接，如果讓其下調至負利率，就要考慮民眾感受。

短期流動性方面，人行連續第3日沒有逆回購，以星期一及星期二合共進行700億元逆回購操作及本周無逆回購到期計算，人行這星期淨投放700億元。另外，銀保監副主席周亮透露，今年首季銀行業各項貸款新增近7萬億元，按年多增1.18萬億元。