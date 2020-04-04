匯控跌穿38元 資金轉捧中銀中電

匯控七連跌 本周累跌16.5%

匯控錄七連跌，本周累跌16.5%。其他收息股受捧，中電（0002）及中銀（2388）昨升4%及3%，電能（0006）、恒生（0011）、中移動（0941）升逾2%，香港電訊（6823）及港燈（2638）升逾1%。連削紅股的中華煤氣（0003）本周升近半成，中移動及香港電訊一周累升7%（見表）。

恒指昨收市跌44點，收報23,236點，全周累跌1%；國指跌35.46點，報9491點。在北水休市下，港股成交連續兩日不足千億元， 昨日僅得799.7億元。重磅股騰訊（0700）昨跌0.9%，收報376.4元；友邦（1299）升0.57%，收報70.2元。另一中資電訊股中國聯通（0762）升5.9%，收報4.84元，為最佳表現成分股。石油股昨日受壓，當中中石油（0857）跌5.56%，收報2.89元，成為單日跌幅最大的藍籌股。

高盛發報告認為，雖然內地經濟正在復蘇，並有利環球市場，但各經濟板塊的恢復步伐各異。該行預期，隨着勞動力和原材料重新投入，內地經濟的工業板塊將率先復蘇，相反消費行業復蘇速度將較為緩慢。另外，該行表示，未來數周甚至數月內，環球企業將會面臨非常困難經營環境，擁有穩健資產負債表及數碼化的公司，有機會擴大市場份額，並由消費復蘇中受惠。