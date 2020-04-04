渾水多次狙擊中概股 1月底已質疑瑞幸造假

渾水在本港中資股方面也不乏佳績，例如2014年狙擊木材股奇峰國際（1228）財務造假，翌年奇峰被證監勒令停牌至今；另一代表作是2016年底狙擊輝山乳業（除牌前6863），3個月後輝山爆煲，去年底被除牌。

狙擊奇峰輝山成代表作

渾水創辦人Carson Block於2017年來港出席活動時，亦試過即場宣布狙擊敏華（1999），不過高調出擊未帶來很大成果，敏華股價很快收復失地，該股昨日收報4.2元，比渾水未狙擊前的7.22元累跌了42%。

渾水也曾試過在2015年匿名狙擊鋁材股中國忠旺（1333），指控創辦人劉忠田涉嫌走私鋁材到美國，忠旺因此停牌了近兩星期。至2018年Carson Block才承認報告由渾水撰寫，又指只賺取很少利潤。但這份報告卻成為美國法院控告劉忠田的證據之一。

渾水今年2月下旬曾轉貼另一沽空機構Bucephalus懷疑聯想（0992）欺詐的推特，引起其欲狙擊聯想的揣測，但其後Bucephalus公開表態說聯想沒欺詐，事件亦不了了之。

另外，去年7月曾被渾水5份報告狙擊的體育股安踏（2020）昨日插水5.97%，收報52元，未知是否受到瑞幸的漣漪效應影響。