瑞幸核數師：核去年業績時揭假帳 曾研港上市不果 同系神州租車挫七成後停牌

明報記者 李哲毅

瑞幸承認偽造交易數據，周四股價跌逾七成，收報6.40美元，單日蒸發50億元市值，昨晚開市早段暫時回穩。雖然集團註冊地在開曼群島，兼在美國納斯達克上市，中證監昨罕有發聲明，稱高度關注瑞幸財務造假事件，強烈譴責該公司財務造假行為。集團保薦人之一中金公司回應內媒查詢時指出，已關注到此事，會密切留意。

安永：審計工作尚在進行

安永表示，在審計瑞幸2019年度財務報告工作過程中，發現部分管理人員在去年次季至末季通過虛假交易虛增公司相關期間收入、成本及費用，安永就此匯報給瑞幸審計委員會。瑞幸董事會因此決定成立特別委員會負責內部調查。安永提到，目前瑞幸的2019年度審計工作尚在進行。基於客戶保密原則，不會作出其他回應。

瑞幸2017年底成立，兩年多後在美國上市，據消息指出，瑞幸在2018年底開始研究上市，曾邀請投行提供建議，當時除美國外，香港亦是其中一個上市平台選擇，惟最終未有來港。瑞幸在美上市亦曾受追捧，股價最高曾升至逾50美元，市值達48.5億美元（約378.1億港元），但在前晚暴跌後，市值已較高峰時蒸發近330億元。

今次瑞幸造假曝光，稱初步發現集團由去年第二季至第四季期間出現虛假交易，涉及22億元人民幣。現時瑞幸尚未公布其去年末季業績，但翻查資料，瑞幸咖啡去年次季及第三季營收分別為9.09億及15.42億元人民幣。

大鉦資本1月售股 套現逾45億

值得留意的是，在瑞幸造假醜聞曝光前，集團主要股東、前華平投資亞太區總裁黎輝旗下大鉦資本，今年1月在高位以每股42美元，沽售1380萬份瑞幸股份，套現約5.8億美元（約45.2億港元）。

在瑞幸持股約23.94%的陸正耀亦是神州租車（0699）大股東兼主席，瑞幸創辦人錢治亞曾任神州租車營運總監。神州租車昨日亦受事件拖累早段大插54.42%，收報1.96元，其後在早上10時14分起停牌，待刊發或構成內幕消息的澄清公告。

此外，瑞幸今次將造假責任歸咎於COO劉劍及其4名下屬，昨日瑞幸聯合創辦人兼首席營銷官（CMO）楊飛疑似「割席」，在其朋友圈表示：「資本的事我也不清楚我也不想問，大家也別問我。」董事長陸正耀亦看似淡定，在朋友圈發布相片：「今天更要元氣滿滿！小伙伴加油！」