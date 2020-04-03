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嘉匯首宗額印鬆綁 兩房3年升值一成

【明報專訊】為遏止疫情擴散，政府於上月底公布「限聚令」，市民減少外出，踏入4月多區二手交投步伐略為減慢，惟市場仍續錄減價及蝕讓個案。其中，啟德嘉匯錄得首宗額印鬆綁成交，有2房業主持貨滿3年即減價沽貨止賺離場。

利嘉閣高級聯席董事徐永全表示，撇除內部轉讓個案後，嘉匯新近錄得首宗額印稅SSD鬆綁成交，單位為1座低層E室，實用面積453方呎，2房間隔，原業主於2個月前叫價1050萬元放盤，經議價後，新近減價90萬元或約9%，並以960萬元獲新買家承接，實呎21,192元。據代理透露，同類單位現時市場叫價約1200萬元。原業主2017年3月以約847.6萬元一手購入，持貨剛滿3年，帳面獲利112.4萬元或約13%。

全‧城匯2房連額印稅968萬易手

另一邊廂，荃灣全‧城匯就有2房戶業主未過額外印花稅SSD三年限售期就沽出單位。美聯高級分區營業經理陳勁匡表示，全‧城匯3座高層B室，實用面積536方呎，2房間隔，新近以880萬元成交，實呎16,418元。由於單位原業主持貨不足3年，須付10%額外印花稅，涉款約88萬元由新買家承擔，故新買家合共斥資968萬元入市。原業主於2017年9月以804.25萬元一手購入，持貨2年半，帳面獲利75.75萬元或9%，若連同稅項及雜費計，預料實際仍獲利約37萬元或5%。

南灣特色戶千萬沽 9年實蝕24萬

另美聯首席高級營業經理胡志軒表示，鴨脷洲南灣10座頂層連天台單位，實用462方呎，1房間隔，天台面積約250方呎，新近以1000萬元易手，實呎約21,645元。屋苑同類型單位少有成交，對上一宗為2018年成交的9座頂層天台戶，面積及間隔均與是次成交單位相同，當時成交價為1020萬元，反映是次成交造價比2年前還要低20萬元。原業主2011年以約977萬元一手購入上址，現轉手帳面雖賺23萬元，連使費計後，持貨9年實蝕約24萬元或2%。

相關字詞﹕南灣 二手成交 二手蝕讓 全‧城滙 嘉匯

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