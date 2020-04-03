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伍冠流第一城凶宅疫市加租7%

【明報專訊】本港住宅租金在新冠狀病毒肺炎疫情下受壓，惟部分另類單位租金在疫市下卻錄得升幅，有「凶宅大王」之稱的另類物業投資者伍冠流，近日旗下兩個凶宅均獲租客加租續約，成疫市奇葩。

其中，沙田第一城48座低層單位，實用304方呎，2房間隔，因早年有女住戶於單位內病發失救而淪為凶宅，伍氏於2010年以約113萬元購入物業，近日獲現租客續租，租金由9300元加至1萬元，加幅約7.5%，呎租約32.9元，雖較同面積正常單位市值租金約1.2萬元低約17%，但租金回報仍高達10.6厘。

仍低同類單位市價租金近兩成

另一個則為柴灣杏花邨26座低層單位，實用面積619方呎，屬3房間隔，早年因一名婆婆於單位內自殺，送院後不治成為凶宅。至2010年，伍氏以315萬元購入物業並收租至今，該單位2017年月租約1.8萬元，現獲租客續租，租金上調至1.88萬元，呎租約30.4元，加幅約4.4%，伍氏之租金回報則達7.2厘。

區內代理指出，由於單位原本租金較低，與市價存在折讓，故疫市下仍有加租空間，以現時屋苑其他同面積單位租金約2.3萬元作比較，上址仍低約18%。

雲匯3房2.5萬租出 回報僅2厘

伍冠流預期，由於新冠狀病毒肺炎疫情未止，對全球經濟打擊仍難以估算，預計本港樓價會持續調整，整體跌幅或近一成。但由於手頭上的單位已全數獲承租，加上難以再購入回報率較高的物業，故暫沒有打算減持手上物業。

雖然凶宅租金錄得加幅，但新入伙的屋苑由於租盤量多，租金仍受壓。

大埔白石角雲匯上月至今錄得約6宗租務成交，最新一宗成交位於3座低層A1室，實用851方呎，3房1套連儲物室間隔，以2.5萬元租出，實用呎租約29元。業主2019年4月1498萬元一手購入，租金回報僅約2厘。區內代理指項目仍處收樓階段，預料屋苑單位放租盤源仍會增加。

嘉熙1房月租1.28萬 呎租37元

另外，同區屋苑嘉熙上月錄得32宗成交租賃，平均呎租約36元。中原高級區域營業經理文琪昌表示，嘉熙最新一宗成交位於8座中層J單位，實用342方呎，屬1房間隔，以1.28萬元租出，實用呎租約37元。業主去年587萬元一手購入，租金回報約2.6厘。

相關字詞﹕租賃成交 凶宅 嘉熙 雲匯 杏花邨 沙田第一城 伍冠流

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