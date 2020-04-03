限聚令下本月首兩天一手僅沽15伙

傲瀧示位特色戶8037萬沽

實呎破3萬

傲瀧最新沽出的特色單位，為D座P1室複式戶，實用2614方呎連天台，成交價8036.8萬元、實呎3.07萬元，屬現樓示範單位。傲瀧2017年中開售至今累沽654伙（佔全盤96%）、套現總額195億元。至於維港頌6座36樓實用565方呎D室，以1853.3萬元再售出、實呎3.28萬元；單位原於2017年6月以1845.6萬元售出，但買家今年1月取消交易撻大訂，預料遭發展商沒收15%訂金涉276萬元。換言之，是次新成交價，較3年前舊價略高7.7萬元或0.4%。

會德豐兩盤推5伙餘貨招標

信置（0083）大埔白石角逸瓏灣8，亦售出2伙，其中3B座G層B室特色戶，實用663方呎連平台，成交價1213.5萬元、實呎1.83萬元。項目去年初推出至今累售430伙、套現逾39億元。中小型單位方面，佳明（1271）青衣明翹匯，連日錄得特色戶成交，最新售出1座1樓G室、屬1房連花園特色戶，實用278方呎，成交價533.8萬元、實呎1.92萬元。興勝創建（0896）深水埗WEST PARK，新售出22樓實用493方呎B室，成交價959.29萬元，創項目新高成交價紀錄，實呎1.94萬元。

全城關注疫情，發展商只以銷售餘貨為主，部分新盤餘貨續以招標形式推出。會德豐（0020）兩個現樓項目的餘貨將於下周一（6日）招標，包括啟德OASIS KAI TAK推出4個低座複式戶、將軍澳MONTEREY則推出1伙。另麗展（0488）西灣河逸瑆下周一亦推售15伙。