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沈殿霞張耀榮故居劈價四成沽 劍橋花園實呎僅1.7萬元 九龍塘樓價重返8年前

【明報專訊】疫市下傳統豪宅區的九龍塘亦錄得豪宅劈價成交，令區內樓價時光倒流。由中國海外（0688）持有，曾為已故殿堂級藝人「肥姐」沈殿霞及「演唱會之父」張耀榮故居的九龍塘劍橋花園兩個單位，最新以每伙約8000萬元、共約1.6億元售出，較兩年前叫價大減1億元或約四成，實呎不足1.8萬元，重返區內分層豪宅約8年前的呎價水平。

明報記者 林尚民

事實上，經是次沽貨後，意味中海外將項目重建為豪宅計劃亦正式告吹。樓齡約30年的劍橋花園，位於名校林立的蘭開夏道，毗鄰同為中海外發展的洋房項目牛津道1號，整個物業只設4伙實用面積由4517至4568方呎的巨型分層戶，極具重建豪宅潛力，故吸引中海外2008年起進行收購。

上述兩伙分別為沈殿霞故居4號室及張耀榮故居2號室，前者實用面積4517方呎，連約4800方呎天台，另設車位；而另一伙2號室，實用面積4568方呎，連1820方呎花園，另設車位及地庫。

據悉兩伙於2018年底開始放售，每伙叫價約1.3億元水平，合共即約2.6億元，不過中海外近日已調低叫價，最終以約1.6億元連沽兩伙，即每伙作價約8000萬元。

中海外每伙8000萬沽

12年勁賺七成

依此計算，沈殿霞故居4號室實呎僅約17,710元，而張耀榮故居2號室實呎亦只是17,513元。區內分層豪宅一向交投疏落，參考鄰近分層物業成交，毗鄰樓齡約33年的九龍塘花園，對上成交要追溯至3年前，一個2樓頂層單位，實用1968方呎，以5297萬元售出，實呎約26,915元，即現時劍橋花園兩伙呎價比3年前毗鄰屋苑呎價還要低超過三成，而九龍塘花園一個分層戶於2011年曾以實呎逾1.6萬元易手。

不過翻查資料，沈殿霞2008年2月離世後，中國海外於同年7月以4029萬元購入其寓所4號室，據報當年其女兒鄭欣宜於買賣中獲分約1300萬元。及後中海外同年再以5400萬元購入張耀榮所持單位，共作價9429萬元，中海外持貨至今帳面獲利6571萬元或近70%。

綜合土地註冊處及代理資料，物業另外兩伙，當中實用4568方呎、由製衣商人兼前馬主胡顧平兒子胡兆康等持有的1號單位，早前已淪為銀主盤，並以1.3億元放售，實呎約2.84萬元。至於3號室，實用4517方呎，則由生產快譯通辭典機著名的的權智（國際）董事、現任傑志體育會會長譚偉豪等人持有，暫未有放售資料。

凱旋門3房3638萬 低2年前兩成

此外，九龍站再錄低價成交，凱旋門1A座低層B室，叫價4000萬元，最新以3638萬元售出，減幅9%，單位實用960方呎，3房間隔，實呎37,895元，較2018年同座同面積高5層單位成交價4398萬元低17%。原業主於2012年以2400萬元購入，帳面獲利1238萬元或約五成。代理又指出，跑馬地禮頓山1座低層A室，實用1087方呎，3房間隔，剛以4500萬元易手，實呎4.14萬元。原業主2000年以1133萬元一手購入，現帳面賺3367萬元或近三倍。

相關字詞﹕演唱會之父 肥姐 張耀榮 沈殿霞 劍橋花園

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