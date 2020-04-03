仲量聯行英國住宅研究部：曼徹斯特未來5年樓價持續增長

英國是不少海外學生選擇留學的國家之一，雖然匯率方面較澳洲及新西蘭高，但每年仍有不少莘莘學子選擇到當地升學。早前有報告分析指，隨着脫歐進一步明朗化，將會利好英國經濟及樓市前景。但目前，當地受新冠肺炎疫情影響，就連首相約翰遜亦確診，以致當地推出限聚令，樓市進一步冰封。匯率方面，近期每英鎊兌港元一度跌至9算，近日最新報9.65水平。

倫敦樓價貴絕全國 北愛爾蘭最平

經歷過SARS，大家都明白到疫情是暫時的，加上多國在藥物治療及疫苗研發方面不斷進步，相信陰霾過後，當地樓市會再有上升動力。回顧過往數據，根據英國國家統計署（Office for National Statistics）的資料顯示，今年一月，全國平均樓價為23.1萬英鎊（約222.2萬港元），按年升1.3%，按月跌1.1%。當中北愛爾蘭升幅最強，第四季樓價按年升2.5%，而增長最低的是英國東部，樓價按年跌0.6%。

北愛爾蘭樓價尚算低水，目前平均價格為14萬英鎊。曼徹斯特位於英國的西北部，平均樓價約為16.5萬英鎊，按年升2.1%。英國首都倫敦樓價貴絕全國，平均價格為47.7萬英鎊，按年升1.4%。

曼徹斯特是英國一個高回報地段，當地有多間知名學府，如百年老牌英國名校曼徹斯特大學（University of Manchester）、曼徹斯特男子文法學校（The Manchester Grammar School）等等。儘管受新冠肺炎疫情影響，但仲量聯行仍看好該區樓市，預料租金增長為全英國最強勁。

北方經濟引擎計劃 推動四城樓市

在今年3月底，該行發表報告指，英國物業於2021年至2022年成交強勁，並且帶動樓市價格起飛，其中原因是當地政治和經濟確定性提高。報告提及，由今年底至2024年，倫敦、西北部和東部地區的增長最快，預期升幅分別為17％、16.5％及16.4％。在芸芸城市中，最睇好曼徹斯特前景，相信未來5年樓價會持續增長。因當地的人口持續大幅上升，愈來愈多人遷移到當地工作，不但促進該區的經濟活動，同時支持了該區樓價及租賃市場的需求。

事實上，當地樓市上升早已有迹可尋。早於2017年，英國政府大力推行「北方經濟引擎」（Northern Powerhouse）計劃，該計劃涉及交通運輸系統改善、科學以及創新投資，以及將權力下放給市政府。其中四個主要城市包括利物浦、曼徹斯特、里茲以及雪菲爾，另外又允許曼徹斯特選舉市長。

在計劃推動下，曼徹斯特被評為2020/21年歐洲最佳商務城市，仲量聯行估計會有更多企業家及年輕專才遷移到這個城市工作。由於當地學生和年輕專才數量很高，以致租賃市場需求持續上升，同時增加了當地住宅、學生物業投資的吸引力。這導致整個曼徹斯特的平均租金價格上漲近6％，漲幅以市中心較為明顯，其次是貝里（Bury）、索爾福德（Salford）、博爾頓（Bolton）。

以今年1月為例，曼徹斯特平均樓價為19.9萬英鎊（約191.3萬港元），按年跌3%，公寓住宅樓價為16.6萬英鎊（約159.6萬港元），按年跌5%，獨立屋跌幅更大，按年跌11%。排屋價格相對穩定，平均價格為16.3萬英鎊（約156.7萬港元），按年升3%。市場分析指，該區租金回報為5.6%，高於倫敦的2%。

明報記者 黃清瑤

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