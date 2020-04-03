湯文亮：匯控不派息或壞事變好事

管理層話匯控資本雄厚，坐擁巨額現金，唔派息是希望未來可以靈活運用手上資金，尋找更佳回報，這不能夠說匯控管理層講錯，但這只是官方的說話。

不派息有助支持企業客戶

我認為匯控不派息是為了保障客戶，在新冠疫情拖累之下，我相信不少企業是需要資金來繼續營運，不派息或多或少都可以支持那些有需要的企業，匯控支持者收唔到息就當作幫了那些企業。老實說，又不會永遠不派息，最多等兩年又會有息收。不過，對於那些等着收股息來支持日常生活費的退休人士就比較慘，現在賣又唔係，唔賣又唔係。

我們再回顧2008年環球金融海嘯，不少外資銀行因為本身盤數唔靚而要向已做按揭的業主追收差額，造成不少投資者要出售一些物業才可以渡過難關，結果那些曾經向客戶追收差額的銀行損失了一些最好客戶。老實說，匯控當時並沒有向客戶追差額，就算有都不會太多，今次取消派息，就算日後經濟情况繼續轉壞，也會減少一些向客戶追數的機會，今日匯控支持者無息收，當做了好事，以後有機會幫了有需要的人。

疫市需多持現金 不作無謂投資

我認為大家要認真對待今次匯控不派息，不是以法律行動追討，其實亦追無可追，而是知道市况實在不佳，要持有多些現金，不要作無謂投資，匯控是以商譽來警告大家，甚至被降級，如果大家不領情，就浪費了匯控一番心意。

小道消息話匯控有董事亦不滿意不派息，建議將總部搬回香港，如果屬實，這的確是好消息，但我認為這只是匯控安撫支持者的技倆。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]