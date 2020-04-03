譚新強：全球疫情處理政治化 缺隨機抗體測試的科學根據

今周本想輕鬆一點，先討論開始有人預期的一個A.C.現象——Coronababies，一年後全球可能出現的「新冠嬰兒潮」。想法很簡單，全世界數以十億人因疫情隔離政策而被困家中，夫婦和情侶多了「空閒」時間，理論上就自然會多進行「baby making」活動，那麼明年出生率就必然飈升。對出生率過低的中國、歐洲多國，甚至美國，都是好消息！但有人指出，社交距離政策，對非同居情侶生活，形成極大交往障礙。Zoom容許我們WFH（work from home），但對「baby making」沒幫助。

我研究過香港2003至04年SARS前後的出生率，驟看有點興奮，2003年活產嬰兒46,965名，2004年升至49,796名，逆轉之前的下跌趨勢。但再仔細分析，發現原因並非出生率上升，而是幾乎完全來自當年流行的內地來港生孩子的風氣。幾年後，政策禁止雙非來港生孩子，出生嬰兒數目又再回復下跌趨勢。

「新冠嬰兒」潮未現 離婚率先升

「新冠嬰兒」潮仍只是個美夢，反而另一不良社會趨勢，離婚率已有上升迹象。很多婚姻關係本來已不美滿，疫情中，各種健康、家庭、經濟壓力都加大，很多人都變成抑鬱或暴躁，夫妻被迫整天一齊在家中，反而大增摩擦機會，家暴情况也在增加。

疫情中，美國人除搶購廁紙、糧食和口罩外（美國終開始承認口罩有用，但為時已晚），最具特色當然是搶購槍械，某些類型子彈銷量更跳升5至10倍！今年COVID在美國已奪取超過4000條人命，但直至兩天前，被槍殺人數仍然領先！據報，在費城COVID病人已需與槍傷病人爭奪急非常緊張和有限的ICU牀位和資源。

COVID是個疫症，本應沒有政治取向，但因近年「感染」全球的各種危險極端民粹、國家，以至本土和種族主義的崛起，不幸COVID亦被徹底政治化，東西方不同國家，甚至美國內的不同地區，都或採取不協調的截然不同政策，亦因此而導致更多人無謂犧牲！

簡單來說，某些西方極端份子如巴西的Bolsonaro，白俄羅斯的Lukashenko和更重要英國的Johnson（約翰遜）及美國的特朗普，他們的本能價值觀是經濟和股市比人命更重要，不明白控制不了疫情，兩者皆失。另一特徵是不懂亦不相信科學，特朗普就曾多次公開指控COVID只是民主黨故意製造的一個騙局！相反，較「緊」的東方文化地區如韓國、新加坡和中國，則明顯把人民性命，放在遠比短期經濟更高的位置，亦較相信科學，暫時控疫成效遠勝美英等國。

歐推Corona bond乃取巧財政統一方案

歐洲的意大利、西班牙和法國等，雖較看重國民生命，但不幸經濟上太過倚賴旅遊業，無法避免輸入病毒。另一大問題是歐盟只有貨幣統一，但財政和公共健康等政策，仍然各自為政。即使意大利面對如此嚴峻情况，歐盟仍提供甚少醫療援助。

意大利和西班牙的醫療系統已崩潰，所以CFR飈升至10%的恐怖水平！唯一希望是ECB應將短期內將推出一個龐大Corona bond 計劃，以聯合信用發債重建疫後歐洲經濟。某程度上，這是一個取巧的財政統一方案。

這場疫症，是一個對制度和領導能力的嚴峻測試。最可悲亦最可笑的是美國，暴露領袖的徹底無能，政策恐怖地搖擺不定，執行不力，已成為一場鬧劇，但死亡人數正以幾何級數上升，亦是一套超級悲劇。

客觀評核，特朗普的表現是巨大失敗。美國貴為全球最強大國家，擁有最先進醫療技術，但在特朗普領導下，竟然如此失敗。現在美國感染人數已超過20萬，全球第一，感染率是中國十倍，死亡人數亦已超越中國。預測「最佳情境」，竟是數百萬美國人將被感染，死亡人數更將高達10萬至24萬，可能跟其他國家總死亡人數相若！

但在特朗普自己口中，他的表現仍永遠是歷史上最好的。直至上周仍不停輕視疫情，言猶在耳，但現在就厚顏說早知疫情嚴重！從前美國總統杜魯門有句名言「The buck stops here」，意思是總統承擔最後責任。特朗普就剛剛相反，上周無恥地，難以置信地在回答記者有關疫情責任提問時，公開宣布「I do not take any responsibility」，上台超過3年，仍推卸責任，繼續賴上任奧巴馬準備不足！

特朗普政治凌駕一切 致防疫失誤

但特朗普的認可率，不跌反升至上任以來最高的49%！部分原因是美國人在「戰爭狀態」時團結愛國，亦當然反映美國人的愚昧。原來每天兩小時疫情記招，即使特朗普從不表示任何哀傷，從不安慰病人和死者家人，但仍是最佳的免費廣告！但即使每天在記招上吹水兩小時，仍然解決不了每天死亡人數急速上升的事實。

美國政策到底出錯在哪？最重要有三點：

（1）1月時，中國疫情已爆發，但美國缺乏警覺性，加上種族歧視，奇怪地以為疫情只會影響中國，莫非以為白種人免疫？當時所有西方傳媒都擺出指責，甚至幸災樂禍態度。周三記招上，白宮疫症小組統籌人Dr. Birx，直認她開始時以為COVID跟SARS差不多，只會限於中國小範圍爆發，不會變成大流行，但其實美國CDC在1月已警告過此可能性。

（2） 特朗普已將政治凌駕於所有事情之上，即使人命關天的疫情，他也一早定性為騙局。Fox電視台，仍不斷指控民主黨故意誇大疫情，促使經濟停頓，股市大跌，企圖阻止特朗普連任。仍有不少紅色州分，如佛州，仍拒絕頒布關閉指令，部分甚至仍鼓勵市民外出消費！不少特朗普支持者故意開COVID派對，參加上千人教會聚會，甚至否認病毒的存在！本來紅色州分如密西西比和路易斯安那已較落後和貧窮，人民健康都較差，且特朗普上台後盡力拆除Obamacare（至今仍拒絕擴大醫療保險），所以平均壽命較藍州短4年多，恐怕疫情必令情况再惡化。

（3） 我之前已隱若說過，但不好意思太注重，現在講得清楚一點，就是在這次疫症中，全球醫護界固然作出偉大貢獻和犧牲，但從科學角度來說，則有嚴重不足之處。

我出身是個工程師，總算有點科學和數學常識，早在2月14日本欄中，已大聲呼籲大規模隨機測試的重要性（尤其抗體測試）。一箭多鵰，能知較準確的感染率，不再瞎子摸象，矇矓不清疫情發展階段，到底仍在感染曲線的左邊？已近峰頂？還是已到了下坡中的右邊？隨機測試亦可告訴我們較真實的IFR，是否真的如理論中，遠低於恐怖地高的CFR？這些疑問，對採取甚麼公共健康政策，停止多少經濟活動的決定，至為重要。

但可惜一直未見反應。在英美最具影響力的傳染病學家Neil Ferguson（自己也中了招），初時亦只空泛地說中國真實病例，可能是確診的10倍，海外則為4倍，亦即是說當時的中國CFR約3%，暗示IFR只約0.3%，當時海外CFR只約0.3%，即是IFR微不足道，只0.075%。當時他猜測COVID的R0只約2，應較易控制疫情，可惜他從未呼籲過進行隨機抗體測試。

特朗普看到這些輕估疫情的猜測，當然高興，所以就採取懶理態度，以為疫情很快過去，即使很多人被感染，死亡人數亦很低，所以不斷錯誤以比喻為流感。Johnson更瘋狂，索性爆陰毒，故意搞秘密疫症派對，自己中招無所謂，但痛恨他連累香港！但到了二三月，發現不對路，確診個案以幾何級數上升，到了今天推近100萬，R0明顯比預期高，CFR更沒有像理論中逐漸回落，全球CFR接近5%！3月1日時美國死亡人數只1人，短短一個月後，已超5000人。

3月16日，Ferguson公布了極具影響力的Imperial Report（帝國學院報告），分析處理疫情的兩大方法，suppression（壓制，把R壓至1以下）和 mitigation（緩解，容許R在1以上）。心底中，明顯Ferguson仍支持逐漸提升群體免疫的緩解方案，但計算中發現峰頂宗數，將是英美兩國ICU容量8倍，所以絕不可行！只有盡量且長期5個月以上的壓制，才會有效把峰頂減至ICU容量以內。

英美政策急轉彎 為時已晚

這個報告發表後，英美兩國的政策才開始急轉彎，執行較全面關閉經濟措施，但為時已晚。即使COVID的本身毒性真比SARS較輕，但R0較高，結果是病危數量仍將遠超ICU容量，最後CFR仍急升至跟SARS差不多。

但到了3月24日，牛津的Sunetra Gupta又出了一個結論極不同的純理論報告，驚人地估計英國已感染人數比例已超過50%，群體免疫在望！傳媒更一知半解地說Ferguson也被迫把預期英國死亡人數，由近60萬減至2萬以下，美國則由220萬減到10萬至24萬。

可能因此特朗普上周又馬上轉向，焦急宣布復活節前美國全面復工，宣稱「the cure cannot be worse than the disease（解救方法不可比病更差）」！

但我一看牛津預測已感不妥，後來Ferguson也指出明顯謬誤，現今英國確診不到3萬宗，跟50%感染率相差過1000倍，死亡人數2000多，CFR約6%。那麼牛津報告即暗示COVID-19的IFR只有0.005%不到，比流感還低95%，荒謬！後來特朗普看到Ferguson和其他模型的最佳場景，仍將有十多萬人死亡，就再次轉軚，延長封閉至4月底（做他支持者很頭暈）。

Gupta終於呼籲進行隨機抗體測試，從而得知最重要的真正情况，但一個多星期又過去了，仍未見消息。我又計算過，如果感染率高達50%，那麼抽樣規模很小，只約1000已足夠達到95%置信水平，±3%誤差範圍。有何難度，為何至今仍未做？當CNN記者問到關鍵問題，如特朗普政府早在1月採取行動，能否減低預期死亡人數時（當然一定會），Fauci和Birx，瞎說缺乏隨機抗體測試數據（仍推搪並非首要任務），不清楚1月時美國感染率，難下定論，如當時宗數很少，就無須馬上採取行動。如是者，又為何責怪行動已快很多的中國，在12月疫症剛開始宗數很少時，反應過慢？

美元或貶值20% 中美GDP將拉近

如要成功對抗全球大流行，必須各國合作，協調政策。大部分人積極壓制，但小部分舉行疫症派對，最後大家仍失敗。特朗普說現在全球經濟都停頓，其實不對，中國正開始內部復工。跟大摩美國總策略師談過，他認為救經濟方案將有效，但財赤將高達GDP的20%，因此美元或將貶值20%，亦即中美GDP將更拉近。美國必盡力阻止中國彎道超車，昨天已有傳聞將再收緊技術出口。除此之外，暴力意識形態戰已再升溫，因為中國已向國際伸出抗疫援手，逐漸贏得部分人士認可，美國怎可容忍此趨勢！

（中環資產持有Zoom的財務權益）

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]