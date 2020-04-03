周顯：事業成功 不再蹚政治渾水

我都識得他十幾年了，在炒股上，他不是我那派別的，不過我們的關係很好，倒是事實，好到他的護照上寫的緊急聯絡人，不是別人，就是我。真正的原因是，這位緊急聯絡人，必須是「從來不與你一起外遊」的，實在不易找。順帶一提，我的緊急聯絡人，是司機。

任亮憲不再搞政治 還買了豪宅

我和任有很多共同朋友，有些人會八八卦卦，問他會不會再搞政治，或者參選之類，我的答案是﹕「你估馬仔（任的外號）還是十幾年前的馬仔咩，現在的他，事業成功，前途無限，鬼得閒去蹚那些政治渾水！」

我當然知道他剛買了豪宅，不過講出來，別人還是半信半疑。不過，也還有一些其他的客觀證據。

在3月20日，未來發展（1259）出了一個通告，說用4200萬元收購了一家公司的60%股份，即是說，這家公司的總估值是7000萬元。公司的創辦人究竟是誰呢？正是任亮憲！

在這個時勢，還能即收4000多萬現金的人，相信香港也沒有幾多個。任亮憲本來同我有一個YouTube節目，叫「任周敢噏」，因為要搞手續close deal，也暫停了。

根據通告，這單交易將在4月17日完成，到時一定要他請食餐勁的，大事慶祝不可！

[周顯 投資二三事]