經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

張兆聰：油價回升存變數 中海油只宜炒波幅

【明報專訊】恒指昨日升194點，收報23,280點，成交金額897億元。美股周三晚大跌4％，港股低開高走，科技股向好，騰訊（0700）、阿里（9988）及美團（3690）全升逾1％。匯控（0005）再跌2.6％。物管股強勢，互聯網醫療、醫療設備股強勢。A股在低成交下回升，消息指美國將限制高科技產品對華出口，內地半導體股出現漲停潮。特朗普指俄羅斯和沙特將很快達成協議，油價曾升逾10％，三大油股大幅拉升。

石油價格戰，一方面令美國頁岩油的高息債受壓，令金融市場緊張，而作為石油淨出口國的美國，油價低企也令經濟雪上加霜，總部位於美國科羅拉多州的石油公司Whiting Petroleum也宣告破產重組，成為石油價格戰的第一滴血。特朗普積極斡旋沙特和俄羅斯，希望兩大產油國能達成減產協議托高油價。昨日又有報道指中國將加大採購力度，力爭完成石油儲備達到淨進口90天的目標。供需兩端皆有好消息，布油曾飈升逾10％。

油價低企 美經濟雪上加霜

但要留意，談判是否成功存在變數。自2015年油價崩盤後，國際油價主要依靠OPEC+限產減產來維持穩定價格，但當中減產最出力的其實是沙特，反而俄羅斯在執行上極不合作。以2019年為例，俄羅斯的石油和天然氣產量共達5.602億噸，年增0.8％，相當於日產量1125萬桶，創1987年以來高點。在全年12個月中，俄羅斯有9個月都超過OPEC+的限產配額，而過去兩年也錄得財政盈餘。低油價對產油國都不利，但各自減產多少、能否成功執行才是關鍵。此外，今年首季每日原油需求已大減380萬桶，踏入4月全球經濟近乎停頓，勢必雪上加霜。要拉起油價，減產力度要非常厲害，進一步提高達成協議的難度。

減產能否成功 執行才是關鍵

但油價、沙俄談判是一回事，石油股走勢又是另一回事。在價格戰開打、油價直線下跌、什麼利好也沒有時，中海油（0883）也如2016年般在6元邊附近見底回升。始終低油價無法持續，供求總有逆轉的一天，長線投資者看到價值就會不理油價入市。

回看2015年，6元見底後便快速回升至8.5元以上，其後超過1年時間在8.5元至10.5元水平區間波動。不同的是，當年布油在「3字頭」已見底，現在低企在「2字頭」（早前更曾穿20美元），需求亦較當年大減。中海油現價已升至當年油價復蘇後的區間下限，就算考慮到未來數年增產（但3月底路演已表明重新審視今年資本開支和產量），值博率也比不上當年。

如果沒有在低位買入，現在出現利好消息、股價抽升時才高追，當然有機會賺錢，但筆者覺得勝算一般，股價一波動就很易被震走。油股和油價不會完全同步，更多時候油股走勢領先於油價，到油價回升，油股反而可能動力已減弱。從中長線角度看，油價低企在現水平，全球產油國、油企都是輸家，不可長久，但在可見將來也沒有很強的上升動力。油股急升後總會回順，待出現明顯支持位或交易區間後才入市炒波幅，會是較可取的部署。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

匯控小股東擬興訟 要求以股代息 促暫停董事袍金 冀組織召開特別股東會
匯控小股東擬興訟 要求以股代息 促暫停董事袍金 冀組織召開特別股東會
憂疫情衝擊經濟 惠譽降匯控評級展望至「負面」
憂疫情衝擊經濟 惠譽降匯控評級展望至「負面」
三桶油報復式反彈 港股倒升
三桶油報復式反彈 港股倒升
恒生：港股市帳率「相當低」 過往多反彈
恒生：港股市帳率「相當低」 過往多反彈
瑞幸咖啡造假帳22億 股價瀉七成
瑞幸咖啡造假帳22億 股價瀉七成
九倉去年減持科技股轉投地產股
九倉去年減持科技股轉投地產股
逾370上市公司刊發未審核業績 5家稱疫情影響未能刊發 面臨停牌
逾370上市公司刊發未審核業績 5家稱疫情影響未能刊發 面臨停牌
3月年結業績期將至 會計界關注情况
3月年結業績期將至 會計界關注情况
米高嘉道理籲政商界給年輕人希望
米高嘉道理籲政商界給年輕人希望
股市暴挫 首季上市申請跌逾一成
股市暴挫 首季上市申請跌逾一成
螞蟻金服伙領航 支付寶上推智能投顧
螞蟻金服伙領航 支付寶上推智能投顧
恒大3月合約銷售額按年升13%
恒大3月合約銷售額按年升13%
港甲廈租金首季跌5.2% 疫情削企業需求 中環等跌幅達6.2%
港甲廈租金首季跌5.2% 疫情削企業需求 中環等跌幅達6.2%
HKTVmall首季交易額按年倍升
HKTVmall首季交易額按年倍升
商務部擬放寬或取消限購 車股個別發展
商務部擬放寬或取消限購 車股個別發展
長江生命鼓勵授權投票 毋須出席股東會
長江生命鼓勵授權投票 毋須出席股東會
特朗普預告價格戰結束 期油飈三成 美股止跌回升 道指午夜升逾200點
特朗普預告價格戰結束 期油飈三成 美股止跌回升 道指午夜升逾200點
應對疫情 聯儲局臨時放寬美大銀行槓桿
應對疫情 聯儲局臨時放寬美大銀行槓桿
665萬人新領失業救濟 連續兩周破美紀錄
665萬人新領失業救濟 連續兩周破美紀錄
張宗永：現市况撈底是賭博
張宗永：現市况撈底是賭博
技術取勝：阿里健康上升動力強勁
技術取勝：阿里健康上升動力強勁
盧駿匡：熊巿今年見底機會高
盧駿匡：熊巿今年見底機會高
劉思明：匯控收息族 可換馬電訊股
劉思明：匯控收息族 可換馬電訊股
周顯：事業成功 不再蹚政治渾水
周顯：事業成功 不再蹚政治渾水
譚新強：全球疫情處理政治化 缺隨機抗體測試的科學根據
譚新強：全球疫情處理政治化 缺隨機抗體測試的科學根據
湯文亮：匯控不派息或壞事變好事
湯文亮：匯控不派息或壞事變好事
仲量聯行英國住宅研究部：曼徹斯特未來5年樓價持續增長
仲量聯行英國住宅研究部：曼徹斯特未來5年樓價持續增長
沈殿霞張耀榮故居劈價四成沽 劍橋花園實呎僅1.7萬元 九龍塘樓價重返8年前
沈殿霞張耀榮故居劈價四成沽 劍橋花園實呎僅1.7萬元 九龍塘樓價重返8年前
限聚令下本月首兩天一手僅沽15伙
限聚令下本月首兩天一手僅沽15伙
伍冠流第一城凶宅疫市加租7%
伍冠流第一城凶宅疫市加租7%
嘉匯首宗額印鬆綁 兩房3年升值一成
嘉匯首宗額印鬆綁 兩房3年升值一成
伊利近街舖6.5萬放租 回報不足2厘
伊利近街舖6.5萬放租 回報不足2厘