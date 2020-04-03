盧駿匡：熊巿今年見底機會高

此外，盈富基金（2800）的沽空比率亦未見急升，暗示暫時未有見頂的明顯信號，加上短期的主要阻力是位於3月12日的下跌裂口，即是大約24,600點，綜合以上的數據來看，今次的反彈尚未結束。不過，策略上可考慮繼續減持個股，不宜高追。

今次反彈未結束 續減持個股

3月剛剛過去，筆者隨即計算了最新的平均市盈率是9.84倍，是2016年2月以來首次出現單位數，亦即是進一步確認熊市處於三期。

參考1990年至今的數據顯示，市盈率持續處於單位數的時間是4至7個月，平均值是5.4個月，暗示最快要本年第三季初，市盈率才有機會回升至10倍之上，意味熊市的終極底部有機會在未來一季出現，巧合地與筆者早前參考2003年市况而推算出來的見底時間相若。

至於最壞的情况，恒指單位數巿盈率或會持續至本年第三季尾。不過，無論是哪一個情况也好，今年熊市見底的機會十分高。當市盈率回升至雙位數時，便要開始留意會否持續兩個月，因為這是牛一的迹象。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

ASC分析系統創辦人

[盧駿匡 圖金術]