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經濟
2020年4月3日星期五
技術取勝
投資策略
匯控小股東擬興訟 要求以股代息 促暫停董事袍金 冀組織召開特別股東會
憂疫情衝擊經濟 惠譽降匯控評級展望至「負面」
三桶油報復式反彈 港股倒升
恒生：港股市帳率「相當低」 過往多反彈
瑞幸咖啡造假帳22億 股價瀉七成
九倉去年減持科技股轉投地產股
逾370上市公司刊發未審核業績 5家稱疫情影響未能刊發 面臨停牌
3月年結業績期將至 會計界關注情况
米高嘉道理籲政商界給年輕人希望
股市暴挫 首季上市申請跌逾一成
螞蟻金服伙領航 支付寶上推智能投顧
恒大3月合約銷售額按年升13%
港甲廈租金首季跌5.2% 疫情削企業需求 中環等跌幅達6.2%
HKTVmall首季交易額按年倍升
商務部擬放寬或取消限購 車股個別發展
長江生命鼓勵授權投票 毋須出席股東會
特朗普預告價格戰結束 期油飈三成 美股止跌回升 道指午夜升逾200點
應對疫情 聯儲局臨時放寬美大銀行槓桿
665萬人新領失業救濟 連續兩周破美紀錄
張兆聰：油價回升存變數 中海油只宜炒波幅
張宗永：現市况撈底是賭博
技術取勝：阿里健康上升動力強勁
盧駿匡：熊巿今年見底機會高
劉思明：匯控收息族 可換馬電訊股
周顯：事業成功 不再蹚政治渾水
譚新強：全球疫情處理政治化 缺隨機抗體測試的科學根據
湯文亮：匯控不派息或壞事變好事
仲量聯行英國住宅研究部：曼徹斯特未來5年樓價持續增長
沈殿霞張耀榮故居劈價四成沽 劍橋花園實呎僅1.7萬元 九龍塘樓價重返8年前
限聚令下本月首兩天一手僅沽15伙
伍冠流第一城凶宅疫市加租7%
嘉匯首宗額印鬆綁 兩房3年升值一成
伊利近街舖6.5萬放租 回報不足2厘
技術取勝：阿里健康上升動力強勁
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【明報專訊】比亞迪股份反覆向上（圖）
中石化短線4元有支持（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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