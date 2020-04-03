張宗永：現市况撈底是賭博

我在加拿大初進交易室時，座位旁邊是期貨交易部，他們有些是自營坐盤的交易員，有些是接觸客戶的營業員。商品期貨價格上落頻繁，產品五花八門，要追蹤和捕捉市場走勢，一點也不容易。但有一點相同的是，他們都是圖表派，與客戶講故事和開盤都是靠看圖。

目前波幅太大 不適合單靠圖表落盤

我後來也被上司召去上一些技術分析課程，我心底裏是看不起這套東西的。覺得圖表可以是1小時的圖表，也可以是30年的圖表，要製造一個故事很容易，都是self-fulfilling prophecy（自我實現預言）。

Chris曾經是香港很著名的圖表分析員，平日和他閒談市場，獲益良多。他每天追蹤過千隻股票、期貨和指數。我問他對目前市場的看法時，他說目前的波幅太大，不適合單靠圖表落盤，很容易止蝕掉，要等待一個比較成形的趨勢登場。的確，有陣沒有盤便是好盤。

客戶問我對後市的看法，覺得市場是不是已經見底？很難說。但是第一波由流動性引發的拋售應該已經過去，然而，疫情對經濟的全面影響，大家仍沒有把握，所以在今天要撈底的「價值投資者」，是賭博多於一切，目下市場避險心態重，資金兩極化，一方面flight-to-quality，這是為什麼美元縱使減息後，仍然維持強勢，而美國國庫債券屢創新高，但新興市場和次級金融債卻被拋售。

疫情重創投資者財富 市場難一下子恢復

疫情終會過去，新疫苗會面世，加上有效的測試方法，新冠肺炎最終會變成風土病，但投資者財富損失的傷害太大，市場不會一下子便恢復過來。各國政府獨步單方用低息貨幣政策和大撒金錢的財政手段救市，但我看不到市場會重返過往的高點。Chris說市場在找到一個真正的底後，反彈會強勁而且迅速，且拭目以待。

[張宗永 翼之聯想]