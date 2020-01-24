665萬人新領失業救濟 連續兩周破美紀錄

聖路易斯儲行估失業率升至32％

部分市場人士預期，未來數月的首次申領失業救濟人數也會在高位徘徊。牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟師達科（Gregory Daco）預計，在5月疫情緩解前，美國將會失去2200萬職位。不過野村經濟師亞歷山大（Lewis Alexander）預計，申領失業救濟人數可能在未來數周放緩，部分由於政府的刺激措施要求企業避免裁員。聖路易斯聯儲銀行預測，美國企業的裁員人數將達到4700萬，失業率可能升至32％，遠高於1930年代大蕭條時期的25％。

美國已有36個州發布居家令，影響86％的美國人口，餐廳、商店、髮廊、電影院等非必要商業活動關停，令失業人數攀升。萬豪、通用電氣（GE）等大型企業最近宣布裁員或休假，也導致失業救濟申請激增。此外，最近通過的聯邦政府救助計劃，讓自僱人士和獨立承包商也有資格申請失業救助。摩根士丹利稱，許多州報告前一周有大量失業救濟申請，因電話未能打通或網上系統未及處理，令大量申請個案計入了上周的數據。市場關注周五公布的3月非農職位變動，不過估計尚未全面反映防疫措施升級後對就業市場的影響。彭博社綜合分析師的判斷，估計3月非農職位減少10萬。

（綜合報道）

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