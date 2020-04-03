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應對疫情 聯儲局臨時放寬美大銀行槓桿

【明報專訊】疫情對經濟的影響持續，聯儲局臨時准予美國大型銀行提高槓桿，放寬對大型銀行超級安全資產的計算規定，有效期將至2021年3月底，助信貸流向資金緊張的消費者和企業。

銀行料擴資產負債表

聯儲局稱，在計算銀行補充槓桿率時，將不再包含美國1年期國債及其在聯儲局的存款。該比率衡量銀行資本（向投資者集資和賺取的利潤），相當於貸款和其他資產的比例。大型銀行坐擁大量現金、美國國債和其他安全資產。通過調整該比率的計算方式，銀行可把資產池中的部分安全資產，轉換成對消費者和企業的貸款，從而承受更大的槓桿。

美國大型銀行必須保持資本不低於貸款、投資和房地產等所有資產的3%。聯儲局估計，今次變化將使金融機構的一級資本規定暫時降低2%，新規則將允許銀行機構適當擴大其資產負債表，繼續發揮金融中介的作用，緩解美國國債市場的壓力。

聯儲局放水之際，美銀數據顯示，美國企業3月發行的投資級別債券規模達2607億美元，創歷來單月新高。美銀預計，4月將再有價值1500億至2000億美元的投資級別債券發行，相信美國企業將繼續透過發債進行融資。不過高盛分析指出，債市將面臨逆風，債務違約將會增加。高盛預計，12個月移動違約率將增至13%。未來6個月，將有價值約5550億美元的債券，可能由投資級別給下降至高息債券。

（綜合報道）

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相關字詞﹕銀行 一級資本比率 槓桿 聯儲局

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