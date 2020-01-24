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特朗普預告價格戰結束 期油飈三成 美股止跌回升 道指午夜升逾200點

【明報專訊】美國總統特朗普昨晚再發推特，稱近日與俄羅斯及油組領袖沙特阿拉伯的領導人談話，預料快將達成新的原油產量協議，結束油價戰。受消息刺激，國際油價昨曾升逾三成，布蘭特期油曾升穿每桶36美元，紐約期油升穿27美元。美股亦止跌回升，道指午夜升逾200點，標普500指數及納指各升逾1%。

特朗普表示，期望俄羅斯與油組將日產量減少1000萬桶，甚至1500萬桶。沙特傳媒報道，沙特呼籲油組與俄羅斯等產油國召開緊急會議，以尋求油價平衡。俄羅斯能源部長諾瓦克昨亦暗示，可能與沙特重返談判桌，並透露將繼續就油市問題與美方商討。

明晤油企高層商援助措施

此外，特朗普將於周五與美國部分石油巨企的負責人舉行會議，商討協助該行業的措施。埃克森美孚（Exxon Mobil）和雪佛龍（Chevron）的行政總裁料將出席。特朗普稱，有信心沙特和俄羅斯將在未來數日解決分歧。俄羅斯總統普京表示，石油生產商應互相合作，緩解油價下滑，稱俄方正與美方及油組商討油市狀况。

油組與俄羅斯等主要產油國的減產協議在3月底屆滿，惟各方未能在上月初就進一步減產150萬桶達成新的協議，觸發油價暴跌。不過即使當時達成了新的減產協議，其減產幅度對當前疫情所減少的原油需求仍然微不足道。受疫情影響，全球每日原油消耗量驟減約1500萬至2200萬桶，減幅相當於油組每日總產量。

挪威能源顧問公司Rystad Energy認為，沙特與俄羅斯不會各自減去每日一半的產量（約500萬桶），以維持油市供求平衡，它們最多只會答應繼續商討，並監察市場狀况。

此外，疫情對航空業造成的打擊加劇，美國最大出口商及最大製造業僱主之一波音，昨向16萬員工公布一項自願離職計劃，以降低成本。波音迄今未宣布過裁員，但表示會為自己、供應商及同業尋求至少600億美元的政府援助。若波音尚未表示，是否向政府的2萬億美元刺激計劃申請貸款。若尋求援助，政府也會對企業裁員施加限制。

航空業目前面臨現金流失。美國財政部計劃聘請3家華爾街銀行，就政府向航空業提供的數百億美元救助計劃提供建議。《華爾街日報》引述知情人士稱，預計財政部將聘請PJT Partners Inc.、Moelis & Co.和Perella Weinberg Partners協助籌劃2萬億美元刺激議案中，向航空業提供的救助。這些銀行可能就商業航空公司、貨運航空公司及波音等提供意見。美國最新的刺激計劃，將向航空公司提供500億美元援助，部分用以補助工資發放。

援助航空業細節 聘銀行獻計

此外，歐盟昨提出價值1000億歐元（8422億港元）的保護就業方案，支持歐元區就業市場，助各國減輕疫情造成的經濟衝擊。該計劃需獲成員國和歐洲議會支持。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕普京 美股 油組 沙特阿拉伯 俄羅斯 特朗普 油價

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