HKTVmall首季交易額按年倍升

集團3月平均每日訂單為3.18萬張，按月跌2.5%及按年升1.373倍。3月平均訂單值方面，集團平均訂單值按月升5.5%及按年跌2.7%。集團3月平均每日訂單總商品交易額1710萬元，按月及按年分別升3%及1.311倍。

3月日均訂單3.18萬張 按月跌2.5%

2019年集團總商品交易額為27.791億元，集團2020年首季訂單總商品交易額達13.51億元，已近乎去年全年總商品交易額的48.6%，亦已完成去年底訂立今年總商品交易額（GMV）目標34億元中的四成。

在上月27日的港視業績會上，當時副主席兼行政總裁王維基指出，近日港人大幅減少外出，改以手機購物的情况相信會再維持兩三個月，去年底訂立今年總商品交易額（GMV）目標34億元，現時首季已達約12億元，相信全年一定不止，但仍未能估計實際金額，因本地及環球的政治經濟有太多變數。