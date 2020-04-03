港甲廈租金首季跌5.2% 疫情削企業需求 中環等跌幅達6.2%

明報記者 陳偉燊

該行指出，由於近期金融市場暴跌，一些公司推遲在香港的IPO招股計劃，轉而影響主要位於中環的金融及專業服務行業的租金承受能力。零售和酒店業受到重創，則對非核心區域的租金水平和空置率產生負面影響。考慮到最近新型肺炎疫情於全球擴散，預計甲級寫字樓整體租金會於今年下跌約20%。

第一太平戴維斯料甲廈租今年跌20%

以該行所見，企業租客普遍遷往非核心地區以削減成本，由於中環與所有其他商業區之間仍然存在80%租金差距，因此遷離中環的趨勢仍在繼續。他們亦觀察到位於九龍核心地區的公司正遷往非核心地區，這些公司亦縮小了規模。同時，受到新冠肺炎影響，需要保持社交距離，預期對共享辦公室構成挑戰，該行業可能進入另一個整合階段。

疫情或致共享辦公室整合

不過，該行指電子商務及網上購物行業有望擴張。受到去年年中開始的社會動盪及近期疫情影響，消費者更加依賴網上購物及外賣服務。他們亦樂見這些業務有更多寫字樓租賃需求，包括購物、補習社及社交媒體服務相關企業。

至於本港寫字樓的空置率方面，對比去年3月僅2.6%，至12月已提高至4.65%，涉實用面積274萬方呎，急劇上升至今年3月的5.22%，相當於實用面積約308萬方呎。港島東仍為空置率最低的地區，空置率只有1.6%。中環及灣仔/銅鑼灣的空置率則分別由3.8%及4.6%，上升至4.6%及5.3%，主要原因之一為多個國際奢侈品牌及一間國際專業公司搬遷所致。

尖沙嘴及九龍東的空置率則分別為3.3%及10.2%，較去年第四季度的2.7%及9.7%有所上升，部分原因為新冠肺炎對零售商造成巨大影響，許多零售商的後勤辦公室均位於該兩區。