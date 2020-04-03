恒大3月合約銷售額按年升13%

【明報專訊】中國恒大（3333）公布，3月份合約銷售額為620.8億元（人民幣．下同），按年升13.1%，合約銷售面積約為694.5萬平方米，按年升約35.5%。
集團首3個月的累計合約銷售金額約達1,473.7億元，按年增約23.2%；累計合約銷售面積1,658.2萬平方米，按年升約50.4%。
按集團全年合約銷售目標6500億元計，首季完成度約22.7%，按集團內部銷售目標8000億元計，則首季完成不足兩成。
萬科合約銷售額按年跌4.24%
另有多家發展商公布3月份數據，萬科（2202）公布，3月份合約銷售額為549.4億元，按年微跌4.24%，首季合約銷售額為1378.8億元，按年跌7.74%。
集團於3月收購4個項目，權益建築面積為125.2萬平方米，權益土地金為39.3億元。
世茂合約銷售額按年升6%
世茂（0813）公布，3月份合約銷售額按年升6%，至203.24億元，首季累積合約銷售額為370.3億元，按年跌9%。
另外，融信中國（3301）公布，3月份合約銷售額為784.29億元，更急挫逾兩成，首季合約銷售額1823.76億元，按年跌28.1%。
至於中小型內房當代置業（1107），3月份合約銷售額為24.16億元，按年升四成，首季合約銷售額為53.04億元，按年跌1.3%。