經濟

螞蟻金服伙領航 支付寶上推智能投顧

【明報專訊】全球最大的互惠基金公司領航（Vanguard）與阿里巴巴（9988）旗下螞蟻金服，於去年6月成立合資公司，並正式在昨日推出自助基金投資顧問服務「幫你投」，服務同日接入至支付寶平台，最低投資額為800元人民幣，目標客戶群為支付寶的9億用戶。

「幫你投」 最低投資額800元人幣

除領航之外，螞蟻金服亦有與其他國際資產管理公司，如富達投資、施羅德投資等合作，透過螞蟻金服旗下AI財富管理平台「財富號」，為投資者提供相關資訊，而螞蟻金服亦有計劃在未來與更多國際金融機構合作。截至今年1月，領航全球客戶數達3000萬美元，管理資產規模達6.2萬億美元。

彭博社報道，隨着內地金融業近月進一步開放，外資基金管理公司正爭先恐後搶佔內地市場，3年後規模或可增長至3.4萬億美元（約26.4萬億港元）。

貝萊德路博邁進軍內地基金市場

事實上，昨日有兩家外資基金公司貝萊德（BlackRock）和路博邁（Neuberger Berman）進軍內地基金市場。

據中證監網站發布的資料顯示，兩家基金公司已經提交在內地設立公募基金管理公司的申請。隨着內地當局逐步開放金融市場，自2017年起已有約50多家外資基金管理機構在中國成立獨資企業，同時有20多家公司獲取內地的私募基金牌照，可以為高淨值個人和機構管理資產。

富達國際亦表示，正準備申請公募基金牌照，已視中國為重要市場。

在去年底達成的首階段中美貿易協議下，中國加速開放金融市場，上周批准兩美資投行高盛及摩根士丹利控股在華券商。

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