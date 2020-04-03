經濟

股市暴挫 首季上市申請跌逾一成

【明報專訊】環球股市暴挫，新股市場氣氛乍暖還寒，據聯交所日前披露的IPO申請數據，3月份錄得24宗新上市申請，但處理中的上市申請只按月增加1家，意味多達20家以上的處理中個案上月「失蹤」，除部分是申請到期失效未有延期外，部分更是自行撤回申請。今年首季聯交所一共接受57份上市申請，而去年同期則獲得約68份申請。

聯交所數據顯示，上月共有24隻新股遞交上市申請，是自去年11月以來最多，3月份聯交所處理中的上市申請約122宗，2月份則為121宗，較去年高峰期減少逾70宗，只增加1宗。此外，今年1月至3月沒有進展之上市申請個案共有73份，當中自行撤回上市申請共有4宗。翻查資料，而以半年申請有效期計，內房股朗坤、輝煌明天科技都仍屬有效期內，但自行撤回申請。

處理中申請較去年高峰少逾70間

疫情在農曆新年期間惡化，鼠年以來共有3家上市公司擱置上市，上月23日馬來西亞服裝供應商MBV國際宣布，基於現行不穩定的市况，暫停上市計劃。蜆壳電業亦在上月13日公布，考慮包括當前市場狀况等多項因素後，決定延遲進行股份發售及主板上市事宜。此外日式放題食店的大喜屋在2月中旬宣布推遲上市。

雖然新冠肺炎疫情，加上油價急跌，拖累港股大環境，但上月仍有15隻新股掛牌，當中只有1隻新股認購不足。上月上市的諾誠健華（9969）更錄得超購逾296.8倍，諾誠健華昨日升約1.67%，收報12.18元，累積升36.1%。

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