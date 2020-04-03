經濟

米高嘉道理籲政商界給年輕人希望

【明報專訊】去年中香港爆發社會運動後，作風低調的半島酒店母企大酒店（0045）及中電（0002）主席米高嘉道理罕有發表聲明，強調「年輕人是香港的未來」，他於昨日公布的大酒店2019年報序辭再撰文，稱香港經歷了近代史上其中一個最動盪的時期，但深信香港年輕人「有着世上最富的創造力和創意的人才」，呼籲政商界領袖有責任與年輕人溝通交流，給予他們希望。

指政商界領袖有責任與年輕人溝通

米高嘉道理認為，政商界領袖有責任與年輕人溝通交流，給予他們希望，並確保他們有機會實現更美好的未來，他與兒子斐歷嘉道理曾一同參與集團舉行的同事交流大會，旨在聽取來自不同背景和專業的員工，對香港未來走向的洞察和見解。另外，大酒店行政總裁郭敬文亦定期和同事交流，例如與年輕一代員工對話，並談及多方面的議題，現時當務之急，是與其他同業合作探討多個方案，希望吸引旅客重臨香港。

米高嘉道理表示，2019年香港市場經歷了近代史上其中一個最動盪的時期，發生了令人震驚的街頭衝突和社會動盪，目睹社會上出現嚴重分歧令他痛心不已，相信某些分歧恐怕可能需要幾個世代才能修補。至今年初撰寫序辭時，正值新冠肺炎爆發，對全世界造成巨大的影響，對患者及其家屬深表同情，並對那些痛失至親的人寄以哀思。

他強調，對香港這個家以及中國的長遠發展信心絲毫未變，就如他在去年9月致香港人的信中提到，堅信香港精神是透過尊重、了解和溝通，去尋求解決方法。

事實上，中電2月公布業績時，米高嘉道理亦在《主席的話》表達對香港年輕人的關心，又引述先父羅蘭士嘉道理的比喻，指香港像一個橡皮球，跌得愈深，反彈愈高，寓意香港人迎難而上、堅毅不屈和自強不息的精神。

郭敬文於在年報指出，新冠肺炎疫情自1月爆發並蔓延至全世界，嚴重影響業務，集團以員工和賓客的安全為首要任務，並實施財務管理及嚴格的成本控制，預料首季將出現營業虧損，但即使持續受疫情影響，仍有充裕的資金緩衝。

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