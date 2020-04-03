3月年結業績期將至 會計界關注情况

有數次對港交所（0388）提出「訴求」的會計界人士表示，最終12月年結的上市公司高達99%均可交上功課，不須停牌，實屬難得的成績，但亦要留意下一浪3月年結的上市公司情况。

會計專業發展基金董事林智遠早前曾多次提出會計界及測量界北上核數難，望港交所可作寬限。他昨日回覆本報查詢，對最終業績公布情况表示認可，指是得來不易，認為監管機構亦做到其職責。

部分印刷廠未如常營運 礙年報印刷

不過他表示，疫情未見好轉，跨境工作仍困難，此後要留意3月年結公司情况。另一方面，林智遠表示，了解到有公司已指年報排版、印刷令其「頭痛」，主要由於部分印刷廠未能如常營運，與內地印刷廠更加難交接，預料出現無法按時將年報寄予股東情况。

此外，有會計界人士對未來核數情况表示樂觀。信永中和會計師事務所合伙人盧華基表示，據他了解，目前上市公司業績的審計工作順利，他表示，隨着內地疫情緩和，除本地多家會計師行可透過內地分支進行在地審核工作外，目前不少本地會計師行亦可透過與內地同業合作「外判」內地審核工作，估計大部分上市公司可在4月份完成審核並正式公布已審核業績。