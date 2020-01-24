逾370上市公司刊發未審核業績 5家稱疫情影響未能刊發 面臨停牌

明報記者 馬迪帆

本報初步統計，已明言因肺炎疫情而無法公布年度業績，將會停牌或已停牌的公司多為細價股，交易亦長期低迷。其中主板包括銘霖控股（1106）、瑋俊生物（0660），GEM板公司則有福澤集團（8108）、中生北控（8247）。

部分指因無法在內地展開審核

以銘霖控股為例，年初至今每日成交額僅有44萬元。該股公告顯示，公司未能按時公布業績，主要由於無法在內地展開審核工作，內地子公司財務人員未能全面復工，以及難以聯絡內地關鍵客戶及供應商。不過，該公司未透露可公布初步業績的預計日期。

海底撈比亞迪等亦刊未審業績

已刊發未審核業績公司中，不乏海底撈（6862）、比亞迪（1211）及周黑鴨（1458）等中大型公司。如海底撈就指出，核數師工作中的函證安排、現場視察，以及對原始檔案的檢查等，均出現重大延誤，因此刊發未經審計業績。惟有不少上市公司表示，預計可刊發經審核業績時間則介乎4月3日至4月30日不等。根據早前港交所要求，上市公司若刊出未經審核初步業績，此後則須刊發「進一步公告」，闡明未審業績與可能存在的重大不同。

港交所：關注股東會安排

港交所上市主管陳翊庭昨日表示，樂見幾乎所有於去年12月底年結的公司均已刊發其初步業績，或提供了管理帳目、重要財務資料。

陳翊庭表示，感謝上市公司、核數師、專業團體及其他業內人士的支持。近期因應政府「限聚令」，上市公司如何召開股東大會再度引起關注，港交所及證監會日前發布指引，建議上市公司尋求法律意見。陳翊庭表示，未來將繼續密切關注事態發展。