九倉去年減持科技股轉投地產股

根據九倉2019年中期及全年年報顯示，集團去年在證券投資方面作出調整，去年6月底時整個組合市值規模達386.46億元，至去年底降至365.31億元，但仍為歷年年底新高。同時，其從該等投資所得股息收入達6.54億元創新高，按年尾的組合價值計算，年息回報率為1.79厘，逐年遞升。若從現金流分析，年內購入證券分別達89.93億元及出售112.55億元，為自2016年度以來首次淨出售投資，涉值22.62億元。在整個投資組合中，港股佔270.42億元，佔整個組合74.02%之譜。

年報的數據更顯示，九倉過往多涉科技及新興經濟投資，2018年度市值規模近160億元，但去年按年減少22.09%，地產股投資再次成最大投資目標，涉值180.05億元，單在綠城中國（3900）的投資應佔52億元。該集團曾披露過自去年8月30日起已參與購入九龍倉置業（1997），因此年內餘下128.05億元的地產股組合中，已包括九置在內。