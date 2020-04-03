經濟

九倉去年減持科技股轉投地產股

【明報專訊】九倉（0004）發表最新的2019年度年報顯示，該集團的證券投資組合不單創歷年新高，市值規模達365.31億元，原先其淡出有線寬頻（1097），改為建立投資組合專攻科技及新興經濟項目，去年規模縮減逾兩成，反而轉在地產股方面加碼投資，一躍成為最大的證券投資項目。

根據九倉2019年中期及全年年報顯示，集團去年在證券投資方面作出調整，去年6月底時整個組合市值規模達386.46億元，至去年底降至365.31億元，但仍為歷年年底新高。同時，其從該等投資所得股息收入達6.54億元創新高，按年尾的組合價值計算，年息回報率為1.79厘，逐年遞升。若從現金流分析，年內購入證券分別達89.93億元及出售112.55億元，為自2016年度以來首次淨出售投資，涉值22.62億元。在整個投資組合中，港股佔270.42億元，佔整個組合74.02%之譜。

年報的數據更顯示，九倉過往多涉科技及新興經濟投資，2018年度市值規模近160億元，但去年按年減少22.09%，地產股投資再次成最大投資目標，涉值180.05億元，單在綠城中國（3900）的投資應佔52億元。該集團曾披露過自去年8月30日起已參與購入九龍倉置業（1997），因此年內餘下128.05億元的地產股組合中，已包括九置在內。

相關字詞﹕綠城中國 九龍倉置業 有線寬頻 九龍倉

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