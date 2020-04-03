三桶油報復式反彈 港股倒升

主板成交不足900億 個半月低

受惠於油價急漲，昨日三桶油大幅抽升，中石油（0857）升9.7%；中石化（0386）升8.9%；中海油（0883）亦升7.5%；而中海油田服務（2883）更急彈11.7%。重磅股騰訊（0700）升1.4%，收報379.8元；友邦保險（1299）升0.1%，收報69.8元。

匯控停息 資金湧其他收息股

在匯控（0005）宣布停派息的效應下，資金續流入其他高息股，當中香港電訊（6823）昨日再升6.6%；中電控股（0002）及港燈（2638）分別升2.3%及2.9%；中華煤氣（0003）亦輕微上升0.5%。本地地產股亦因此受惠，當中新世界發展（0017）升1%，但領展（0823）及恒隆地產（0101）則下跌逾2%。

摩根士丹利昨日發表報告指，該行推薦15隻中港股票，其中最主要為通訊服務、非必需消費品，以及材料和工業類等板塊，當中港股（見表）包括騰訊、友邦保險、新鴻基地產（0016）、海螺水泥（0914）、華潤置地（1109）、招金礦業（1818）、中國移動（0941）等。

不過，該行指有關行業正面臨全球不確定性，目前會專注於擁有強大資產負債表，和較同業擁有更確定的盈利狀況之行業領袖。

普信（T.Rowe.Price）認為，鑑於全球經濟活動停止，預期未來一至兩個季度，環球經濟或將陷入衰退，指投資者可緊盯3項指標，以預計疫情危機見底的時機。

普信籲留意3指標預示見底

該指標包括：第一是政府推出大規模，且無限量的財政及貨幣政策，估計各國政府均將配合低利率及作出應變；其次是病毒治療與測試，在未來數月將有所改進與普及；第三是感染率見頂，將與股價見底之間有強大關聯性，料隨著加强檢疫隔離限制和減少社交接觸，美國的感染率預計在未來數月或將見頂。