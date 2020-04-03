匯控小股東擬興訟 要求以股代息 促暫停董事袍金 冀組織召開特別股東會

就除淨後才煞停徵法律意見

據該聯盟的聲明，股東認為匯控因監管要求被逼違背對投資者的承諾和多年來的恆常做法，完全脫離了一貫理性的因素及股東的合理期望，也嚴重違反了市場經濟的正常運作。再者，匯控已於今年2月27日除淨，派息已經在股價上反映出來，但竟然在除淨後不分發股息。有見及此，他們正在徵詢律師團隊並探討一切尋回投資者應有權益的可行性，初步建議入稟高等法院提出訴訟。對於股東發起聯盟，匯控發言人至截稿前未有回應。

聯盟代表之一、順裕資產管理市場發展部經理葉子晴表示，匯控股價已在除淨後下調，即使取消派息也不能回調。雖然明白匯控是應監管當局要求不派現金股息，但認為股東應有以股代息的權利，收取等值0.21美元的股份。

此外，組織亦要求匯控董事局停收董事袍金最少一年，因為管理層薪津佔開支不少比例，希望保留公司的資金以作逆境營運需要。

去年非執董袍金逾503萬鎊

據匯控年報資料，去年非執董袍金為503.7萬英鎊，連同管理層固定薪酬，該部分支出合共1200萬英鎊（見表）。

葉子晴表示，聯盟計劃召集持有5%投票權的股東，即10.34億股，以召開股東大會，目前已聯絡300人，合計持有逾600萬股，包括來自該行管理資產和提供投資建議的客戶，以及其他外來的匯控股東。他們計劃稍後會與匯控進行溝通，至於聯繫大型基金股東、向高等法院入稟行動等細節亦在商討中。

匯控取消派息令股價急跌，昨日最低見37.8元，收報38.9元，跌2.63%，兩日累計下跌11.89%。

有高層「憤怒」 要求檢討遷冊

另外，英國《金融時報》報道，有匯控董事會成員和管理層，對監管當局向銀行施壓不得在今年派息感到憤怒，認為派息應交由銀行自行決定，因此要求重新檢討是否應該遷冊返港。

雖然匯控總部在倫敦，不過該行八成的利潤是來自亞洲。報道引述不具名的管理層表示，他們現時傾向支持匯控重返香港。不過匯控回應查詢時明確指出，該行並沒有就檢討集團全球總部進行討論，亦無計劃重啟相關議題。

明報記者 歐陽偉昉