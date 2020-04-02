富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半

法航6年前13萬承租

土地註冊處資料顯示，赤柱富豪海灣B型單號屋，上月以月租9.8萬元租出，以洋房實2781方呎計，實用呎租約35元水平，租約期由今年4月至2024年3月，為期4年。資料顯示，該洋房於2014年曾由法國航空以月租13萬元租用，最新租金較6年前低3.2萬元或25%。業主則於2010年以5728萬元購入，減租後租金回報約2厘。

文禮苑洋房1.6億沽 低去年6%

另市場消息指，一向為不少政商界名人的聚居地的文禮苑，一幢實用面積3160方呎的雙號洋房，4房間隔，新近透過公司股份轉讓（或稱「買殼」）以1.6億元易手，實呎50,633元。土地註冊處資料顯示，原業主以公司名義GONEDINE LIMITED作登記，2005年6月以4750萬元購入，持貨近15年，帳面獲利約1.12億元或2.3倍。屋苑對上成交要追溯至去年2月，今次為屋苑近一年來首宗買賣，實用面積3160方呎的洋房以1.7億元易手，即是次成交價較一年前跌約6%。

內地客1900萬沽比墅 12年實蝕三成

市場亦有消息指，大埔比華利山別墅翠樺道單號屋，以1900萬元易手，實用1902方呎，5房間隔，天台連花園面積共1020方呎，並附2個車位，實呎約9989元。原業主為內地客，於2008年以2550萬元一手購入後一直放租，經是次易手帳面虧蝕650萬元，連同其他使費計實蝕約780萬元或約三成。