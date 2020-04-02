「限聚令」下 周末僅3盤推售

梁志堅料本月不會現「零推盤」

市况陷悶局，周末兩日開展銷售的3個新盤所涉的72伙，以路勁基建（1098）元朗山水盈佔最多，周日推售69伙，其中33伙以先到先得形式發售、36伙招標。另興勝創建(0896)深水埗WEST PARK，周日發售兩伙實用同為493方呎的兩房連書房單位。

信置（0083）旗下粉嶺囍逸，周六則推出全盤最後1伙待售餘貨招標。

事實上，昨日新盤市場售出單位總數料不足10伙，其中碧桂園（2007）馬鞍山泓碧連沽2伙，售出單位實用分別517和475方呎，成交價逾780萬和788萬元，實呎1.5萬至1.65萬元。

賢文禮士洋房買家付1982萬辣稅

佳明（1271）青衣明翹匯亦售出1伙小型特色戶，實用278方呎連花園，成交價567.6萬元，實呎2.04萬元；項目去年底推出至今累售621伙，佔單位總數776伙的八成。

市區豪宅仍受追捧，土地註冊處顯示，華懋九龍塘賢文禮士C號屋，3月以約1.32億元售出，實用3452方呎，實呎3.82萬元，買家須付近1982萬元印花稅、即樓價15%，意味買家須付雙倍印花稅；而登記買家為羅啟邦，與經營旅運及地產生意的萬通集團董事羅啟邦名字相同，料為同一人。

逸璟‧龍灣增1宗撻大訂

另中冶（1618）青龍頭逸璟‧龍灣，去年至今累錄19宗撻大訂，最新一宗屬1房戶，去年3月原以459.6萬元售出，買家昨日取消交易撻大訂，理論上要被沒收10%訂金涉約46萬元，惟發展商早前表示，因項目未能按時交樓（原定時間為去年6月），會向該日期後取消交易的買家退回全數訂金。