驚安120萬洽租皇后大道中100號舖

呎租僅67元 較高峰劈半

翻查資料，東方表行（0398）自2006年該廈落成後，一直承租上述商舖，最初月租約150萬元，租期5年；至2011年續租，業主大幅加租六成至約240萬元，因東方表行不欲失去中環據點，故續租商舖4年。隨着2015年零售業進入寒冬期，業主輕微減租17%至200萬元，東方表行再續租3年。東方表行2018年第三季決定放棄該地標商舖，改而轉租同區面積較細、陸佑行地下連、1及2樓的複式舖位，面積約6500方呎，月租約190萬元，呎租約292元，每年節省120萬元的租金支出。自東方表行離場後，商舖至今仍丟吉，若驚安の殿堂成功以月租120萬租用上址，即租金較東方表行對上租金低80萬元或40%。

首進軍中環 吸白領一族

至於驚安の殿堂，自去年7月首度登陸香港，目前已先後租用4間商舖，分佈於尖沙嘴、銅鑼灣、將軍澳及荃灣西，其中2間落戶於新入伙住宅的商場內，4間分店共佔地15萬方呎，每月租金支出料約400萬元，每年租金支出更達4800萬元。