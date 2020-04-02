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皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低

【明報專訊】新冠肺炎全球擴散，經濟前景不明朗，令本港營商環境陰霾密佈，企業對寫字樓需求大減。近日多個港島地標甲級商廈先後失守，一直位列中環指標商廈的皇后大道中9號（簡稱皇九），一個逾2200方呎單位，呎租跌穿60元大關，重返5年前水平，更從去年高位回落近一半。另金鐘力寶中心及灣仔會展廣場辦公室大樓，呎租亦跌穿50元（見表）。

明報記者 甘潔瑩

市場消息指，皇九低層06室，面積2269方呎，新近以月租13.05萬元獲承接，呎租57.5元，業主2015年曾以呎租58元、即約月租13.16萬元租出單位，租金重返5年前水平。

皇九去年呎租曾破100元水平，該單位為高層06室，面積2930方呎，曾以月租30.18萬元租出，折合呎租約103元，即上述呎租較高位時回落近一半。

上述低價租賃成交單位，業主2010年8月7866.49萬元連毗鄰的05室購入，其中日前05室以月租22.04萬元租出，連同上述單位，即現時租金收入共約35.09萬元，租金回報約5.4厘。

去年皇九呎租曾破百元

皇九雖然樓齡已近30年，但無論租售價均位列中環商廈前列位置。翻查資料，皇九備受名人追捧，做價亦不斷攀升，合和實業（0054）主席胡應湘及太太胡郭秀萍2010年12月曾斥3.38億元購入33樓全層，並於2015年5月以4.8億元易手，呎價34,861元，創當時本港商廈呎價新高紀錄。數年後，該廈頂層34樓全層，2018年初獲「收租王」永倫集團以5.14億元購入，全層面積8750方呎，折合呎價高達6萬元，創全港分層商廈呎價新高紀錄。

另市場消息指，灣仔會展廣場辦公大樓高層全層，面積9392方呎，新近以43.2萬元獲承租，呎租僅46元，呎租亦為3年新低。中原（工商舖）董事總經理潘志明指，除皇九外，同屬指標甲廈的金鐘力寶中心，亦錄得新低呎租個案，有關單位為2座高層05至08室，面積3224方呎，以月租約14.2萬元獲承租，呎租僅44元，較對上租約月租19.02萬元、呎租約59元低25%，為近3年來呎租新低。據悉，上述力寶中心單位由印尼財團De Monsa持有，財團2007年12月以5029.44萬元購入，租金回報3.4厘。

企業裁員 業界料呎租或再試新低

潘氏續指，疫情肆虐令球經濟面臨重大難關，不少企業需要裁減人手以節省營運成本，對寫字樓需求亦下跌。

不少大廈業主為留住舊租客及吸引新租客進駐，多以減租作招徠，令市場湧現減租成交。他預計，疫情短期內未見有受控迹象，甲廈租金將調整，預計未來呎租將再試低位。

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