湯文亮：匯控不派息 英國損失最大

老實說，當時我是非常不捨得，因為匯控有6厘回報，買樓只得2厘多少少，但世事真的是很難預料，如果我繼續持有匯控，現值只得4000萬元，所買入的單位可能跌咗少少，但一定會比繼續持有匯控為佳。不過，我仍然持有多少匯控，今次算是輸少當贏。

去年沽匯控 套現轉購陽明山莊單位

有老友問，可不可以告匯控取消派息，當然可以，不過浪費彈藥，匯控是以監管機構要求為理由不派息，完全是合法，是否合理就見仁見智。不少人認為今次匯控取消派息，持有匯控股票的人應該很慘；老實說，的確是，不過最慘的並不是那些人，而是匯控本身，以後都唔知點面對自己的支持者，講得唔好聽，百多年信譽一日清倉。不過我有一個問題，匯控就算唔派息，但可以派股，很多買股票的人都寧願收股票不收股息，雖然今次匯控用監管機構做擋箭牌，其實暴露了更大危機，莫非英倫三島缺水，否則，監管機構又點會要所有銀行不派息，講到最後，英國可能是最大受害者，取消派息是否值得，當事人心裏最明白。

不派息合法 合理與否見仁見智

有記者問作為匯控股東，我有什麼感想？我首先澄清一下，我只是一個小股東，對於股票投資，不能夠太執著，升了覺得買得少，跌了又問自己點解唔早些少放？永遠長在後悔中，做人又點會開心，最緊要向前看。我在澳門長大，多少有一些賭仔性格，輸完又嚟賭過，冇乜所謂，不過，今次匯控取消派息，真的是有多少耿耿於懷。順帶一提，很多人將外交部發言人「耿」爽讀成「狄」爽，現在應該知道是耿耿於懷。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]