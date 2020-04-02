周顯：想捐酒店捐醫院也不易

要知道，如果要把酒店用作隔離營，首先要同政府交接交收，酒店的人撤出，政府人員進駐，一旦整壞了什麼東西，交還時點計賠償，真的是麻煩到了極點。然後有人說，是兩個星期前，才最缺隔離營，現在最缺的是醫院病牀。講到醫院，其實現在也有好幾個富豪擁有醫院，想來都不介意把醫院借給政府使用……by the way，人的年紀愈大，愈有心做善事，這是定律，至於理論為何，太過複雜，暫且不論。

然而，要把醫院借給政府使用，同樣有很大的交接麻煩，想想也覺頭疼。估計把一切條件談妥，很可能疫情高峰期已過了。

跟着我們又講到很多人由英國回流香港，我說：「搭飛機比留英更危險，換了是我，寧願留在英國，可能更安全。」然後，知情人士說：「乜你唔知咩，現時英國回來的人，非但要戴N95口罩，還要穿紙尿片，十多小時的飛機機程，不吃也不喝，簡直是非常痛苦，人間地獄。」

我說：「你哋就最聰明，20日前已乘坐私人飛機回來，真的是早着先機。」又有人指現時私人飛機已經book到月底，供不應求，我說：「出租私人飛機，咪發過豬頭？」他說：「問題是，食完現在這一浸，不知幾時先至可以有客人會再飛？」

[周顯 投資二三事]