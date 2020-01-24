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劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢

【明報專訊】港股繼續隨着外圍股市波動，內地A股高位回吐但表現硬淨，美股期貨持續受壓，拖累港股表現。恒指宜守22,800點支持，否則整固格局被破壞，並將重拾跌勢回試低位。

恒指早市低開跌至23,291點反彈，一度升上23,540點，之後再度回軟，午後跌勢加劇，最多跌655點，低見22,947點喘定，收報23,085點，跌517點或2.19%。匯控（0005）因應監管機構要求暫停派息及回購股份，股價急挫一成，拖累恒指跌逾200點。不過，國指全日跌1.98%；恒指綜合中型、小型股指數跌至1.70%、1.92%，整體受壓。大市成交1312億元，高於60天平均半成多，成交穩定。

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率16比84，跌逾3%佔下跌股份三成；陽燭對陰燭為29比71，大市普遍下跌，沽壓較大，但不少守住開市價，跌市具承接力。本報數據庫追蹤的30個行業，全線下跌，有四成的跌幅約2%或以上，燃氣供應、汽車及相關跌逾4%表現最差，其次醫藥保健、農業及水務跌約3%。電訊、房託、公用等跌幅少於1%，呈現防守力。

個別股份曾展現強勁升勢，如財險（2328）、融創（1918）、長城汽車（2333）、蒙牛乳業（2319）、中糧肉食（1610）、中國燃氣（0384），昨最多升逾3%，但最終倒跌收市。當中，中糧肉食有築底迹象，可以留意。

中糧肉食築底可留意

中糧肉食早前公布去年業績，全年扭虧為盈，生物資產重估前，純利4.2億元人民幣，去年則虧損2億元人民幣；業績受到生豬養殖及肉類進口業務大幅增長帶動。內地生豬供應預料會持續緊張，豬價將維持高位，加上公司的進口規模擴大，將可支持業績表現。股價方面，中糧肉食1月份跌至1.55元回升，3月升至100天線約2.28元受阻回落，昨天再次升破百天線2.15元但未能企穩，短線回調料於2元有支持，入市可設低收50天線約1.9元止蝕。

藥明短線108元阻力大

相比下，個別股份明顯獲買盤支持，藥明生物（2269）、 上海電氣（2727）、大家樂（0341）逆市上升且維持高位收市。不過，股份年內走勢不一， 上海電氣、大家樂反覆下跌，近期由低位反彈；藥明高位大幅回吐後找到支持回升，走勢強勁，惟短線料於50天線108元有較大阻力，可候低吸納，倘低收95元則宜先行離場。

[劉思明 數據尋寶]

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