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張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行

【明報專訊】恒指昨跌517點，收報23,085點，成交金額1312億元。特朗普發表對疫情的悲觀言論，呼籲美國民眾要為未來兩周的痛苦作好準備，導致美股期貨在港股交易時段大跌3%，港股第二季首個交易日愈跌愈有。另一利淡是匯控（0005）宣布取消派發已除淨的第四次中期股息，同時今年亦不會派息和回購股份，股價暴跌9.5%，重回「3字頭」，也拖累恒指下跌不少。對於喜歡收息的投資者，匯控的高息總是吸引，但10年下來，卻最終一無所得，倒是內銀股建行（0939）表現優勝得多。

美國最新新冠肺炎死亡人數約4000，但白宮最新推測，全美將有10萬至24萬人死於疫症，若不採取社交距離措施，更將有150萬至220萬人死亡。這個可不是市場的預期情况，美股期貨大跌，全球股市在新一季都「開門黑」。白宮的推測總有根據，就算沒有如此悲觀，但4月份要成功將疫情好好控制下來的機會似乎又大減。由韓國到伊朗，再到歐洲各國，或許最高峰的確診宗數已出現，但卻看不到如中國般快速下降趨勢。韓國總是維持每天約100宗，歐洲則是數千宗。何以全球僅中國成功抗疫，答案大家自行判斷，但市場也開始作較壞的準備，就是疫情持續時間較長，經濟將難以回復正常。

重手QE利美股 歐洲新興市場壓力大

在天量的財政貨幣刺激下，美國經濟以至美股應可撐得住，但歐洲和新興市場有較大壓力。歐洲各國各自推出財政刺激，德國也不再強制成員國執行3%的赤字紅線。但2011年歐債危機以來，多國公共負債佔GDP比率未有改善，意大利仍是超過130%的危險水平，全靠歐洲央行購買資產來掩蓋問題。

一場疫情勢將提升意大利、希臘等周邊國家的負債率，無論德國和北歐各國喜歡與否，很多國家將會在疫後成為「重症病人」，只能依靠央行維生，沒有財赤貨幣化便會死亡。

有聲音呼籲發行「疫情債」（corona bond），亦即以歐元區的信譽來印鈔，支付各國抗疫花費，但德國擔心變相是財政聯盟而反對。當然，有歐洲央行不斷買債，意大利一時三刻死不了，但其負債率大躍進卻又不積極處理，卻是一個計時炸彈。

股息加股價總回報 匯控大幅跑輸建行

過去10年，匯控計及股息和股價變動的總股東回報，全選擇以股代息者為-5.75%，選擇收取現金則為3.26%。相對於建行（0939）的78.6%和52%正回報，匯控是跑輸了九條街。背後原因，就是英國金融業從未真正擺脫金融海嘯的困局。

以純英資的巴克萊為例，其10年總回報分別為-63.5%和-55.5%，取其回報與建行的平均數，便大約是匯控的表現。或者大家會說海嘯後早期的影響導致，但就算以過去5年回報來看，匯控是-10.5%和-4.5%，巴克萊是-55%和-53.1%，建行則是30%和22.4%，前兩者完全沒有改善。從這組數據來看，可以說，在匯控成功出售或分拆英國及歐洲業務前，買入匯控絕對是跟錢作對。

昨日一個亮點是成交量高達2.12億股，只僅次於2016年英國脫歐公投當日。一般來說，股價直線暴跌而成交量飈升，往往意味低位已現，事關大量資金勇於承接，沽壓都已七七八八，而急挫過後總有博反彈買盤出現。若短線反彈，筆者覺得還是換馬建行或其他穩健的收息股為妙。

[張兆聰 還看今朝]

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