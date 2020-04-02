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經濟
2020年4月2日星期四
技術取勝
投資策略
匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
證監會聯交所倡延辦股東大會
澳門3月賭收大跌八成
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控不派息 窩輪發行商受累
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
標指成分股換馬 開利取代梅西
特朗普擬介入 調停油價戰
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
技術取勝：綠城服務受制9.6元
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
「限聚令」下 周末僅3盤推售
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周
技術取勝：綠城服務受制9.6元
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【明報專訊】李寧下望支持20元（圖）
嘉里物流上試11元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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