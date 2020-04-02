趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟

在疫情影響下，環球市場早前對美元需求大增，投資者在市場波動下都傾向持有現金，亦即美元，一度將美匯指數推高至接近103水平。不過隨着美國總統特朗普的兩萬億美元救市方案獲得通過、聯儲局大幅減息、推出大規模的刺激經濟措施，加上央行之間的匯率互換額度增加及臨時回購安排等，都令美元流動性增加；美國今年為大選年，政治因素亦增加外匯市場的波動性，故此我們預料美元或會再次進入見頂回落的過程。

澳元受惠中國復蘇 看0.64

回顧今次最先受疫情影響的中國，目前受控速度亦最快，中國本周二公布的製造業採購經理指數重回50水平以上，澳紐貨幣即時跟隨回升。我們相信中國經濟逐步復蘇將會有利商品貨幣走勢。澳元自2018年開始一直處於下跌趨勢，今年兌美元更曾經低見18年低位0.55水平。澳洲儲備銀行近幾年不斷減息，並已將利率降至歷史新低0.25厘，同時亦開始了首個量寬計劃。政府同時推出了兩輪財政刺激方案，並承諾有需要會加碼。

走勢上，澳元今年至今下跌了12.7%，我們認為澳元短線已經過度超賣，而中線價值亦被低估，故此當疫情在亞洲逐步減退後，澳元或能受惠於中國經濟復蘇而回升，預期未來12個月澳元兌美元的目標大約為0.64。

歐洲雖然為今次新型冠狀病毒疫情中影響較嚴重的地區，但歐央行在各國相繼減息時未有作出相關舉動，但就加大量寬和流動性工具，歐盟亦啟動投資計劃；我們相信歐元區國家之間相互配合的財政及貨幣政策，將能支持歐元區經濟，預期歐元未來有機會重返1.15水平。

另外，英國在今次疫情初期應對較為寬鬆，但隨着疫情惡化，英倫銀行減息兩次至0.1厘，又推行量寬及財政刺激措施，並在3月23日宣布封關，英鎊走勢逐步回升。而受疫情影響，英國與歐盟的脫歐談判進程可能延遲，某程度上對英鎊亦有一定支持作用。我們一直認為英鎊的價值被低估，預料未來在美元回軟下，英鎊12個月目標為1.27。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]