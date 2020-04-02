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李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發

【明報專訊】匯控（0005）昨天清晨公布撤回已經宣派的2019年度第四次中期股息，同時講明2020年內不會派息，相當於現股價的9厘股息就此消失。香港股民投資內銀股早就有心理準備內銀隨時為完成國家任務，犧牲股東利益，萬萬想不到，匯控有一天會為滿足註冊地國家要求，把3周前仍發通告、信誓旦旦會派發的股息，從股東口袋邊搶走。

今次匯控的行動確實傷透股民心，特別是一班買匯控收息養老的退休族。大家都知道歷年來包括香港在內的亞太地區，都佔匯控稅前利潤超過一半，近年更經常達到八九成。皆因以倫敦作總部的「炒房」表現一差，就要靠香港及亞洲這邊坐着賺息差的業務去「填氹」。

曾借香港「過橋」 多次傷盡港人心

但其實匯控傷香港人心已不知多少次。2008年金融海嘯因為龐約翰年代到美國大舉收購，承做次按貸款，最終在2009年要向股東供股集資，當時已經有如敗家仔到外面花光花盡，回家向父母「賒數」。兩年後，匯控公布全球裁員3萬人，當時香港匯豐的成本收入比率43.2%，遠低於集團全球的57.5%，匯豐香港的員工照樣要率先捱刀，裁員3000人。事後匯控說香港裁員人數少於3000，但3萬匯豐香港員工相信已對公司心淡。

匯控本身沒有大股東，其實談不上是英資公司，但由最高管理層到董事會主席，都是英國人。今次以應英國監管機構要求、協助客戶渡過疫症危機之名，慷全體股東之慨，足以向持有匯控三成股權的香港散戶表明它的效忠對象。若有香港散戶仍以為匯豐既是香港最大銀行，必會照顧香港股東的感受，對不起，昨天清晨的公告已講得清清楚楚。

一旦有反彈 港散戶或沽出換馬

曾幾何時，香港亦成為匯控一班英籍管理層「過橋」對象。2011年時任匯控主席范智廉等突然提出要檢討匯控總部所在，又暗示香港是其中一個選擇。但說穿了只是借香港來向當時英國政府施壓，在銀行稅一事上討價還價，到2015年就宣布總部檢討完畢，繼續留在英國。

匯控過去一季股價大跌，佔恒指比重仍達8.5%，但其實近年匯控佔港股成交的比重已大不如前。很多時只排前六至十，甚至十大不入，因為持有此股的香港股民其實都對匯控股價不存幻想，只望長揸收點息。昨天匯控告訴大家收息也沒保證，長揸還有甚麼價值？一旦有反彈，香港股民可能都沽出換馬，匯控就繼續向二線藍籌進發。平保（2318）近年密密吸匯控，已持股約7%，小股民只可寄望有足夠的機構投資者，逼匯控改革，分拆亞洲業務上市體驗價值，或沽出長期沒表現的歐美業務。否則，又何必為他人作嫁衣裳，持有這食之無味，棄之可惜的雞肋。

[李曉佳 財經澡堂]

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