劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢

內地物管股受捧有因

主要原因，是因為物業管理公司收入來源為國內市場，加上內房賣樓成績理想，在「剛性、永續、消費」的前提下，物管行業較少受經濟周期和政策影響，而且帶有輕資產、盈利能見度高及現金流穩定的特點，行業盈利的確在高速增長。

一般的物業管理公司都有三大收入來源：

1. 物業管理費，主要是保安、綠化等基礎服務；2. 社區增值服務，如裝修、日用品零售、家政服務等；3. 在開發的商場進行接待、諮詢、運營、保安的工作。

至於如何判斷物管公司的未來增長前景，可從以下幾點着手：1. 在管面積增長；2. 關連房企的銷售；3. 關連房企的儲備；4. 開拓潛在增值服務等。

今次疫情挑戰下，物管公司在疫情防控中，起了關鍵作用，如防疫宣傳、出入管控、清潔消毒、物資分配等，如安排處理得宜，真正令居民可安在家中，對疫情受控功不可沒。

惟面對疫情，內房賣樓成績在今年第一季難免有所回落，以至物管合約面積增長放緩，市場層面的衝擊，近期物業股多有隨大市回調。國務院有推出紓緩措施，減免部分企業社保費用，料物管公司上半年稅後純利可增1.3%至3.8%。

其中筆者較為看好奧園健康（3662），經此一疫，民眾一定會更多加關注健康，其增值服務的多元化將會受惠。

奧園健康積極發展健康產業，開拓小區養老、「互聯網+中醫」服務，把健康生活方式和理念植入社區，在開拓潛在增值服務具有較大發展空間。可趁股價回落至6元水平收集，中線目標重上9元。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]