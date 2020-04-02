經濟
劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：奧園健康增值服務多元 較同業具優勢

【明報專訊】在2019年，中美貿易戰打得火熱時，國內物管股尤如置身事外，板塊內多隻股份屢創新高。

內地物管股受捧有因

主要原因，是因為物業管理公司收入來源為國內市場，加上內房賣樓成績理想，在「剛性、永續、消費」的前提下，物管行業較少受經濟周期和政策影響，而且帶有輕資產、盈利能見度高及現金流穩定的特點，行業盈利的確在高速增長。

一般的物業管理公司都有三大收入來源：

1. 物業管理費，主要是保安、綠化等基礎服務；2. 社區增值服務，如裝修、日用品零售、家政服務等；3. 在開發的商場進行接待、諮詢、運營、保安的工作。

至於如何判斷物管公司的未來增長前景，可從以下幾點着手：1. 在管面積增長；2. 關連房企的銷售；3. 關連房企的儲備；4. 開拓潛在增值服務等。

今次疫情挑戰下，物管公司在疫情防控中，起了關鍵作用，如防疫宣傳、出入管控、清潔消毒、物資分配等，如安排處理得宜，真正令居民可安在家中，對疫情受控功不可沒。

惟面對疫情，內房賣樓成績在今年第一季難免有所回落，以至物管合約面積增長放緩，市場層面的衝擊，近期物業股多有隨大市回調。國務院有推出紓緩措施，減免部分企業社保費用，料物管公司上半年稅後純利可增1.3%至3.8%。

其中筆者較為看好奧園健康（3662），經此一疫，民眾一定會更多加關注健康，其增值服務的多元化將會受惠。

奧園健康積極發展健康產業，開拓小區養老、「互聯網+中醫」服務，把健康生活方式和理念植入社區，在開拓潛在增值服務具有較大發展空間。可趁股價回落至6元水平收集，中線目標重上9元。

鼎展證券研究部高級分析師

[劉宇亮 股宇有云]

上 / 下一篇新聞

匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
匯控話派唔派 港散戶失息百億 業界：難追討 股價昨跌穿40元
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
昔哭匯控大瀉 胡孟青：博收息已非王道
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
施壓七大銀行停花紅 英央行：停息屬預防措施
10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息
10月再洽監管局 匯控：不能承諾補派息
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
港進5G時代 料疫情拖慢上客 實測網速快4G最多20倍 3香港稱千計客戶轉用
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
本報記者實測 兩小時電影40秒下載
證監會聯交所倡延辦股東大會
證監會聯交所倡延辦股東大會
澳門3月賭收大跌八成
澳門3月賭收大跌八成
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
天星銀行3個月港元定存 息見5厘
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
李克強再籲降準 A股仍跌 渣打料人行最快一周內行動
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控取消派息回購 拖低恒指207點
匯控不派息 窩輪發行商受累
匯控不派息 窩輪發行商受累
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
積金局料退休後投資產品季內推 或有穩定分派 助應對長壽通脹
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
「扣稅三寶」滿一年 售逾10萬張延期年金保單
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
九置吳天海：疫情勢挫上半年業績
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
復星郭廣昌：去年不易 今年更難
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌
標指成分股換馬 開利取代梅西
標指成分股換馬 開利取代梅西
特朗普擬介入 調停油價戰
特朗普擬介入 調停油價戰
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
張兆聰：匯控倘反彈 宜換馬建行
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
李曉佳：匯控繼續向二線藍籌進發
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
趙海珠：澳元過度超賣 美元料走軟
技術取勝：綠城服務受制9.6元
技術取勝：綠城服務受制9.6元
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
花旗派8000蚊助抗疫 部分港員工受惠
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
劉思明：恒指宜守22800點 藥明逆市展強勢
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
周顯：想捐酒店捐醫院也不易
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
湯文亮：匯控不派息 英國損失最大
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
皇九呎租跌穿60元 返5年低位 港島商廈屢失守 會展力寶齊見3年新低
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
驚安120萬洽租皇后大道中100號舖
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
旺角蚊型地呎價3512元 市區地16年新低
「限聚令」下 周末僅3盤推售
「限聚令」下 周末僅3盤推售
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
富豪海灣月租9.8萬 低6年前兩成半
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
從本港地盤工 做到日本發展商 楊官華：「小強」精神 疫市收購
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周
日本疫情嚴峻 世紀21員工在家工作至下周