特朗普擬介入 調停油價戰

油價戰下首現美頁岩油公司申破產

美國頁岩油公司Whiting Petroleum昨向得州法院申請破產保護，成為石油減價戰爆發後，首家申請破產的頁岩油商。

油價近期持續向下，布蘭特期油價格在首季跌逾65%，是CNBC自1990年有數據紀錄以來最大的季度跌幅。紐約期油價格上季跌逾66%，是1983年開始相關期貨交易以來最差的季度表現。

特朗普稱，普京和穆罕默德將會會面。他說，俄羅斯和沙特正在討論，「如果需要，我也會在適當時候加入（談判）」。倘若成事，這將會是油組與俄羅斯等主要產油國在3月初的減產談判破裂後，沙特與俄羅斯首次會晤。由於新的減產協議尚未達成，俄羅斯與沙特都曾聲言要大量增產，搶佔市場份額。

沙特計劃將4月的每日產量增至破紀錄的1230萬桶，較2月的970萬桶大幅提升。沙特石油巨企沙特阿美據報已通報油服公司，準備本月起為沙特每日產量提升至1200萬桶以上提供支援。不過消息指，俄羅斯方面未進一步增產。受疫情影響，全球每日原油消耗量驟減1500萬至2200萬桶，減幅相當於油組每日總產量。高盛報告指出，由於原油需求大減，即使美國、加拿大、俄羅斯和油組有任何潛在的減產協議，都不足以支撐油市。特朗普稱，油價下跌正損害石油行業，沒有人想失去一個行業。不過他同時認為汽油價格下滑，相當於「美國歷來最大的減稅措施」，對美國經濟有提振作用。美國能源部稱，部長布魯耶特（Dan Brouillette）與俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）周二通過電話，雙方討論「富有成果」，並同意通過二十國集團等機制，與主要產油國及原油消費國對話。

（綜合報道）

[國際金融]