特朗普擬介入 調停油價戰

【明報專訊】油價在18年低位徘徊之際，美國總統特朗普表示，已分別與俄羅斯總統普京及沙特阿拉伯王儲穆罕默德就油價問題談話，他本人有意在適當時候加入俄羅斯與油組領袖沙特的談判，以平息油價戰。阿聯酋迪拜國家銀行（Emirates NBD）分析師指出，若沒有外交突破，俄羅斯與沙特的油價戰可能持續至年底。
油價戰下首現美頁岩油公司申破產
美國頁岩油公司Whiting Petroleum昨向得州法院申請破產保護，成為石油減價戰爆發後，首家申請破產的頁岩油商。
油價近期持續向下，布蘭特期油價格在首季跌逾65%，是CNBC自1990年有數據紀錄以來最大的季度跌幅。紐約期油價格上季跌逾66%，是1983年開始相關期貨交易以來最差的季度表現。
特朗普稱，普京和穆罕默德將會會面。他說，俄羅斯和沙特正在討論，「如果需要，我也會在適當時候加入（談判）」。倘若成事，這將會是油組與俄羅斯等主要產油國在3月初的減產談判破裂後，沙特與俄羅斯首次會晤。由於新的減產協議尚未達成，俄羅斯與沙特都曾聲言要大量增產，搶佔市場份額。
沙特計劃將4月的每日產量增至破紀錄的1230萬桶，較2月的970萬桶大幅提升。沙特石油巨企沙特阿美據報已通報油服公司，準備本月起為沙特每日產量提升至1200萬桶以上提供支援。不過消息指，俄羅斯方面未進一步增產。受疫情影響，全球每日原油消耗量驟減1500萬至2200萬桶，減幅相當於油組每日總產量。高盛報告指出，由於原油需求大減，即使美國、加拿大、俄羅斯和油組有任何潛在的減產協議，都不足以支撐油市。特朗普稱，油價下跌正損害石油行業，沒有人想失去一個行業。不過他同時認為汽油價格下滑，相當於「美國歷來最大的減稅措施」，對美國經濟有提振作用。美國能源部稱，部長布魯耶特（Dan Brouillette）與俄羅斯能源部長諾瓦克（Alexander Novak）周二通過電話，雙方討論「富有成果」，並同意通過二十國集團等機制，與主要產油國及原油消費國對話。