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美數據弱 道指曾挫近900點 私人市場職位3年來首跌

【明報專訊】美國總統特朗普警告，未來兩周疫情將「非常痛苦」。市場憂慮疫情加劇，昨公布的美國數據轉弱。有「小非農」之稱的ADP私人市場職位，在3年來首次下滑。美國3月製造業PMI更見逾10年低位，而美國官員表示白宮暫無意推出第四輪刺激措施，美股早段下挫。道指早段最多跌近900點，標普500指數及納指早段跌約3%。美國10年期國債孳息率昨晚跌穿0.6厘。

美國能源信息署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加1380萬桶，增幅比預期大。油價下滑，布蘭特期油昨晚跌約4%，在每桶25美元水平徘徊。紐約期油跌約0.5%，在每桶20美元左右。

本周新領失業救濟人數料逾300萬

疫情蔓延之際，3月的ADP私人市場職位，自2017年9月以來首次下滑。不過上月私人市場職位僅減少2.7萬個，減幅比分析師預期少近10萬個。3月的ADP數據僅涵蓋至3月12日，尚未反映美國將防疫措施升級後對就業市場的影響。私人市場職位的減幅，主要來自職位不足50人的小型企業，其職位合共減少9萬個。聘有50至499名員工的中型企業，職位增加了7000個，大型企業職位增加5.6萬個。

由於上周公布的美國首次申領失業救濟人數增至328萬創新高，料3月私人企業職位的實際減幅，比ADP職位的減幅大得多。市場預期，周四公布的美國首次申領失業救濟人數將繼續在300萬人以上。

疫情持續所造成的影響，為製造業帶來損害。美國3月製造業PMI終值下修至48.5，數值為2009年8月以來最低。 備受關注的ISM製造業指數，在3月跌至49.1，是去年12月以來低位。其中訂單及就業分項指數創2009年以來低位。

歐美日韓製造業PMI下挫

歐元區3月製造業PMI終值則下修至44.5，創近8年低位。日本3月製造業PMI降至44.8，韓國降至44.2，是10多年來表現最差，預示經濟可能陷入衰退。日本央行昨公布的3月企業短期經濟觀測調查（短觀）結果，反映大型製造企業近期經濟形勢感受的景氣判斷指數（DI）為負8，是2013年3月以來首次轉為負值，反映疫情令更多企業感到悲觀。這也是DI指數連續5季惡化。

受疫情影響，道指上季創1987年股災以來最差的季度表現，期內道指成分股只有微軟一隻股份錄得升幅，但升幅只有1美仙（不計股息），周二收報157.71美元。自疫情爆發以來，愈來愈多企業員工改為居家辦公，使微軟等雲端服務供應商受惠。標普500指數上季跌20%，是2008年金融海嘯以來最大季度跌幅。亞馬遜成了標普500指數的抗跌股，其股價的季度升幅達5.43%，周二收報1596.6美元。疫情期間AWS雲服務及網購需求增加，有助支撐亞馬遜股價。

羅傑斯料看到「有生以來最惡劣熊市」

「商品大王」羅傑斯（Jim Rogers）預計，疫情對經濟的影響不會很快結束，因為其造成經濟破壞，增加了巨額債務，當未來利率再次上升，將帶來巨大影響，料未來幾年將看到「有生以來最惡劣的熊市」。「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）預期，美股在4月仍可能受疫情影響而明顯下挫，再跌穿3月低位。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美股 製造業PMI ISM製造業指數 小非農

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