復星郭廣昌：去年不易 今年更難

復星聯席首席執行官陳啟宇表示，因集團業務覆蓋多、地域廣，疫情對各項業務影響有時間性、地域性及分散性。例如復星旅文（1992）年初門店暫停營業，隨着中國疫情好轉，目前自營門店復工率達70%以上，上周三亞亞特蘭蒂斯酒店入住率已恢復至67%左右。但3月輪到海外疫情爆發，到歐洲地區度假村業務受拖累，幸而金融類業務受影響有限。

合研新冠肺炎疫苗 冀4月歐美臨牀試驗

但陳啟宇認為，疫情也會為集團帶來機遇，因一段時間過後 市場隨時有可能出現低估值產業整合的機會，就像2008年金融海嘯後，醫藥行業出現大型併購。他又稱，疫情也加快了集團推動線上化和家庭化的路徑，醫療服務的網上診症量有所增加，零售及醫療保險的網上服務需求加劇，都為集團帶來發展空間。

至於新冠肺炎疫苗進展，陳啟宇指現階段集團與BioNTech合作進展順利，提交文件及討論等工作均十分正面。BioNTech希望4月在歐洲或美國開始臨牀試驗，雙方簽約後已盡快進行試驗準備工作，冀能快速進入一期臨牀試驗。