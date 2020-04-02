經濟

復星郭廣昌：去年不易 今年更難

【明報專訊】復星國際（0656）董事長郭廣昌昨日在網上業績會表示，復星「去年不易，今年更難」，因受到新冠肺炎疫情影響，公司難獨善其身，尤其旅遊、零售及時尚業務造成很多損失已是客觀事實。但他認為，危機中不能錯過成長機會，覺得疫情最終會依靠疫苗而結束，口罩與呼吸機將是集團家庭消費產業的機會。

復星聯席首席執行官陳啟宇表示，因集團業務覆蓋多、地域廣，疫情對各項業務影響有時間性、地域性及分散性。例如復星旅文（1992）年初門店暫停營業，隨着中國疫情好轉，目前自營門店復工率達70%以上，上周三亞亞特蘭蒂斯酒店入住率已恢復至67%左右。但3月輪到海外疫情爆發，到歐洲地區度假村業務受拖累，幸而金融類業務受影響有限。

合研新冠肺炎疫苗 冀4月歐美臨牀試驗

但陳啟宇認為，疫情也會為集團帶來機遇，因一段時間過後 市場隨時有可能出現低估值產業整合的機會，就像2008年金融海嘯後，醫藥行業出現大型併購。他又稱，疫情也加快了集團推動線上化和家庭化的路徑，醫療服務的網上診症量有所增加，零售及醫療保險的網上服務需求加劇，都為集團帶來發展空間。

至於新冠肺炎疫苗進展，陳啟宇指現階段集團與BioNTech合作進展順利，提交文件及討論等工作均十分正面。BioNTech希望4月在歐洲或美國開始臨牀試驗，雙方簽約後已盡快進行試驗準備工作，冀能快速進入一期臨牀試驗。

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